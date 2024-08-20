Samsung’un yeni teknolojik hamlesi gümüş fiyatlarını fena vuracak

20 Ağustos 2024 12:00 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 12:00

Yılbaşından bu yana yüzde 40 kazanç! Altın fiyatları için 3 kritik seviye belli oldu: Gram altında 5 bin TL tahmini

Yılbaşından bu yana yüzde 40 kazanç! Altın fiyatları için 3 kritik seviye belli oldu: Gram altında 5 bin TL tahmini

Dünyada en güvenli yatırım aracı olarak görülen sarı metal altının 2.500 doların üzerine çıkmasıyla gözler gümüşe çevrildi. Analistlere göre gümüş fiyatları yükselişe ayak uydurmak için hareketlilik yaşıyor. Özellikle Güney Kore merkezli şirket Samsung’un yeni teknolojik hamlesinin gümüşe talebi arttıracağı öngörülüyor.

GÜMÜŞ YATIRIMCININ YENİ ODAK NOKTASI

Emekli yatırım uzmanı Kevin Bambrough'a göre Samsung yeni bir katı hal (SS) pil geliştirdi. Teknolojik gelişmeye gümüşün temel bir bileşen olarak dahil edilmesi elektrikli araçlara olan artan taleple birleştiğinde, gri metale olan talebin yakında artacağı anlamına geliyor.

Kevin Bambrough, "Samsung'un anot için gümüş-karbon (Ag-C) kompozit katman içeren yeni katı hal pil teknolojisi menzil, şarj süresi, pil ömrünü olumlu etkileyecek. Gümüşün olağanüstü elektriksel iletkenliği ve kararlılığı, pil performansını ve dayanıklılığını artırmak için kullanılıyor ve 600 mil menzil, 20 yıllık kullanım ömrü ve 9 dakikalık şarj gibi inanılmaz ölçütlere ulaşıyor" dedi.

SAMSUNG'UN HAMLESİ GÜMÜŞÜ HAREKETLENDİRDİ

Samsung'un katı hal pillerinde hücre başına beş grama kadar gümüş olabileceği düşünülürken 100 kWh kapasite için yaklaşık 200 hücre içeren tipik bir pil takımının araç başına yaklaşık 1 kg gümüş gerektirebileceği belirtiliyor.

Analistlere göre küresel otomobil üretimi yılda yaklaşık 80 milyon araç seviyesindeyken, bu araçların %20'si (16 milyon) Samsung'un katı hal pillerini benimserse, gümüşe olan yıllık talep yaklaşık 16.000 metrik ton şeklinde olabilir.

TOYOTA İLE ANLAŞMA İMZALANDI

Ride Apart'ta Enrico Punsalang tarafından yazılan bir rapora göre Samsung, SS pil teknolojisini geliştirilme aşamasındaki otomobillere dahil etmek için büyük otomobil üreticileriyle birlikte çalışıyor. Şirket, 2027'de SS pillerinin seri üretimine başlamak için Toyota ile bir anlaşma imzaladı ve Lexus araçlarının yeni teknolojiyi entegre eden ilk araçlar arasında olması planlanıyor.

Punsalang, SS pil destekli otomobillerde şarj olması için sağlam altyapılara ihtiyaç var. Çin’e bakıldığında 480 kW ve hatta bazen 600 kW şarj cihazları kesinlikle şart.

ByteTree kurucusu Charlie Morris'e göre bu gelişme, gümüşün 2010'dakine benzer bir yükseliş yaşamasına zemin hazırlıyor.

Morris, "güneş panellerine olan talebin etkisiyle fiyatın 50 dolara fırladığına tanık olduk" dedi.