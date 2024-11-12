Tgrt Haber
Haberler>Ekonomi>Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamı ciro endeksi arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamı ciro endeksi arttı

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
12 Kasım 2024 10:38 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 10:39

TÜİK, ciro endeksleri eylül 2024 verilerini açıkladı. Toplam ciro yıllık yüzde 47,0 arttı.

TÜİK verilerine göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi  2024 yılı eylül ayında yıllık yüzde 47,0 arttı.

TOPLAM CİRO YÜKSELDİ

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2024 yılı Eylül ayında yıllık;

  • sanayi sektörü ciro endeksi %33,2 arttı,
  • inşaat ciro endeksi %76,4 arttı,
  • ticaret ciro endeksi %49,0 arttı,
  • hizmet ciro endeksi %55,4 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamı ciro endeksi arttı - 1. Resim

TOPLAM CİRO AYLIK ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Eylül ayında aylık %5,5 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Eylül ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %5,8 arttı, inşaat ciro endeksi %5,0 arttı, ticaret ciro endeksi %5,7 arttı, hizmet ciro endeksi %4,3 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamı ciro endeksi arttı - 2. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...