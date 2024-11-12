Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamı ciro endeksi arttı
Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
12 Kasım 2024 10:38 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 10:39
TÜİK, ciro endeksleri eylül 2024 verilerini açıkladı. Toplam ciro yıllık yüzde 47,0 arttı.
TÜİK verilerine göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2024 yılı eylül ayında yıllık yüzde 47,0 arttı.
TOPLAM CİRO YÜKSELDİ
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2024 yılı Eylül ayında yıllık;
- sanayi sektörü ciro endeksi %33,2 arttı,
- inşaat ciro endeksi %76,4 arttı,
- ticaret ciro endeksi %49,0 arttı,
- hizmet ciro endeksi %55,4 arttı.
TOPLAM CİRO AYLIK ARTTI
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Eylül ayında aylık %5,5 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Eylül ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %5,8 arttı, inşaat ciro endeksi %5,0 arttı, ticaret ciro endeksi %5,7 arttı, hizmet ciro endeksi %4,3 arttı.
Kaynak: tgrthaber.com