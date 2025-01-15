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Sanayi, inşaat ve ticaret ve hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı arttı

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
15 Ocak 2025 10:08 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 10:12

TÜİK, Ücretli Çalışan İstatistikleri, Kasım 2024 verilerini açıkladı. Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 2,9 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 301 bin 629 kişi iken, 2024 yılı Kasım ayında 15 milyon 741 bin 665 kişi oldu.

TÜİK​'e göre, 2024 Kasım ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,7 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 6,3 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4,3 arttı.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI YILLIK YÜKSELDİ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,9 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 301 bin 629 kişi iken, 2024 yılı Kasım ayında 15 milyon 741 bin 665 kişi oldu.

Sanayi, inşaat ve ticaret ve hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı arttı - 1. Resim

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK YÜZDE 0,3 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Kasım ayında bir önceki aya göre %0,3 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Kasım ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe aynı kaldı, inşaat sektöründe %0,4 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %0,5 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret ve hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı arttı - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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