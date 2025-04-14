Sanayi Sicil Belgesi sahiplerine uyarı! Son gün 30 Nisan: Yapmayana 11 bin 977 TL para cezası

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 5. maddesi gereğince, Sanayi Sicil Belgesi sahibi işletmelerin, 2024 yılına ait yıllık işletme cetvelini 30 Nisan’a kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sistemine girmesi gerekiyor. Zorunlu olan bu bildirimi yüklemeyen işletmeleri 11.977 TL idari para cezası bekliyor.

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 5. maddesi kapsamında, Sanayi Sicil Belgesi sahibi tüm işletmelerin her yıl olduğu gibi bu yıl da yıllık işletme cetvelini doldurması zorunlu. İşletmelerin, 2024 yılına ait bilgileri içeren cetveli 1 Ocak – 30 Nisan 2025 tarihleri arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan Sanayi

Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda bildirmesi gerekiyor.



Bildirim süreci, işletmelerin sistemdeki kullanıcı şifreleriyle giriş yapmalarının ardından, "İşletme" menüsünden ciro, kapasite kullanım oranı, çalışan sayısı, enerji tüketimi, üretim bilgileri ve atık verileri gibi temel bilgilerin eksiksiz girilmesiyle tamamlanıyor. Son adımda ise "İl Müdürlüğüne Gönder" sekmesi üzerinden beyanın iletilmesi gerekiyor.

SAMSUN İL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN UYARI

Samsun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, cetvellerin son güne bırakılmaması yönünde işletmeleri uyardı. Sistemde yaşanabilecek yoğunluk ya da teknik arızaların işletmelerin bildirim sürecini riske atabileceği vurgulandı. Bu nedenle bildirimlerin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması tavsiye edildi.



Yıllık işletme cetvelini 30 Nisan 2025 tarihine kadar sisteme girmeyen işletmelere, Sanayi Sicil Kanunu’nun 9. maddesi gereği 11.977 TL idari para cezası uygulanacağı hatırlatıldı.