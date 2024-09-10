Sanayi üretim endeksi temmuzda arttı! Yıllık olarak düştü

10 Eylül 2024 10:37 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 10:39

TÜİK, sanayi üretim endeksi verilerini duyurdu. Sanayi üretim endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 0,4 artarken, yıllık bazda yüzde 3,9 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Gelen verilere göre sanayi üretimi yıllık yüzde 3,9 azaldı. Aylık olarak bakıldığında ise sanayi üretimi yüzde 0,4 arttı. Aylık bazda da daha önce yüzde 2,1 olarak açıklanan gerileme yüzde 2,4'e revize edildi.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 0,4 ARTTI

2024 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %3,3 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %5,1 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %8,2 yükseldi.

2024 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,1 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %0,5 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,9 azaldı.