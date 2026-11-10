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Ekonomi
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Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 11:23
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 11:23

Sanayi üretimi eylülde yıllık bazda yüzde 2,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerine göre sanayi üretim endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 2,1, yıllık bazda yüzde 2,6 artış gösterdi.

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Editor
 Bengü Sarıkuş
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Sanayi üretimi eylülde yıllık bazda yüzde 2,6 arttı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 11:23
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 11:23

(TÜİK), eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış , geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,6 yükseldi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, eylülde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,2, sektörü endeksi yüzde 2,6, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4 artış kaydetti.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 2,62 artış hesaplandı.

Sanayi üretimi eylülde yıllık bazda yüzde 2,6 arttı

SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,1 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, eylülde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

TÜİK, bazı aylara ilişkin verilerde revizyona gitti.

Buna göre sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

Yıllar/Aylar    Ocak    Şubat    Mart    Nisan    Mayıs    Haziran    Temmuz    Ağustos    Eylül    Ekim    Kasım    Aralık
2023    4    -8,8    0,4    -1,4    0,3    0,9    8,3    3,6    5,2    2,6    2    2,3
2024    1,3    11,2    4,4    -1    0    -5    -3,8    -5    -2,2    -2,9    1,7    7
2025    1,1    -2    2,3    2,9    4,8    8,2    4,9    7,1    3    2,1    2,2    -2,1
2026    -1,9    2,2    -1,2    6,1    -0,1    -1,3    -0,2    -1,7    2,6    

Yıllar/AylarOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
20234-8,80,4-1,40,30,98,33,65,22,622,3
20241,311,24,4-10-5-3,8-5-2,2-2,91,77
20251,1-22,32,94,88,24,97,132,12,2-2,1
2026-1,92,2-1,26,1-0,1-1,3-0,2-1,72,6---
ETİKETLER
#türkiye istatistik kurumu
#imalat sanayi
#sanayi üretimi
#Elektrik Gaz Buhar Ve Iklimlendirme Üretimi Ve Dağıtımı
#Madencilik Ve Taş Ocakçılığı
#Ekonomi
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