Sanayi üretimi sürpriz düşüşte! Elektrik ve imalat sektörlerinde büyük fark

Sanayi üretiminde şok düşüş yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, ocakta aylık bazda yüzde 2,3 azalırken, yıllık bazda yüzde 1,2 arttı.

TÜİK'e göre, sanayi üretiminde kayıplar artıyor. Sanayi üretimi ocakta aylık bazda yüzde 2,3 azalırken, yıllık bazda yüzde 1,2 arttı. Öncü veri, 2024 aralıkta aylık bazda 21 ayın, yıllık bazda ise 10 ayın en güçlü artışını göstermişti.

SANAYİ ÜRETİMİNDE YAVAŞLAMA

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,2 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5 arttı.



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,5 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,8 azaldı.