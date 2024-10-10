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Sanayi üretiminde son 1,5 yılın en büyük daralması!

Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Ekim 2024 10:29 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 10:30
Sanayi üretiminde son 1,5 yılın en büyük daralması!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Sanayi üretimi yıllık yüzde 5,3, aylık ise yüzde 1,6 azaldı.

Sanayi üretimi​ yıllık bazda yüzde 5,3 azalış kaydederken bu rakam son 1,5 yılın en büyük daralması olarak kaydedildi. 

BAZI SEKTÖRLERDE ARTIŞ YAŞANDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Ağustos ayında madencilik​ ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 azaldı, imalat sanayi​ sektörü endeksi yüzde 5,4 azaldı ve elektrik​, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,6 arttı.

ÜRETİMDE KESKİN AZALIŞ

Sanayi üretimi aylık yüzde 1,6 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,4 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,2 azaldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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