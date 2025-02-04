Sanayi ve imalat sektöründe kritik uyarı: Liderlik şart

04 Şubat 2025 16:17 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 16:21

White Page International’ın Power Leaders 2024 listesinde ilk 200’e giren Elektrik Elektronik Mühendisi Burak Yaka, sanayi ve imalat sektörüne kritik uyarılarda bulundu. 15 yıllık deneyimiyle Fabrika, Bakım, Üretim, Proje ve Enerji Yönetimi alanlarında uzmanlaşan Yaka, "2025 itibarıyla sanayide yeni bir dönem başlıyor. Bu dönüşüme ayak uyduramayan ve liderlik yetkinliklerini geliştiremeyen şirketler için büyük riskler kapıda" dedi.

White Page International Organizasyonu'nun Power Leaders 2024 listesinde ilk 200'e giren Elektrik Elektronik Mühendisi Burak Yaka, sanayi ve imalat sektörüne yönelik önemli uyarılarda bulundu. 15 yıllık Fabrika, Bakım, Üretim, Proje ve Enerji Yöneticiliği tecrübesine dayanan Yaka, "2025 itibarıyla sanayi ve imalatta yeni bir çağ başlıyor. Ancak bu çağın gerekliliklerine ayak uyduramayan, liderlik vasıflarını geliştiremeyen firmaları büyük riskler bekliyor" dedi.

Yaka, iş dünyasındaki kuşaklar arası farklılıklara dikkat çekerek, özellikle Y ve Z kuşaklarının iş hayatında daha fazla yer almasıyla işe bağlılık oranlarının düştüğünü belirtti. "Y ve Z kuşakları daha empatik, esnek ve anlam odaklı bir liderlik anlayışı talep ediyor. Geleneksel otoriter yaklaşımlar bu kuşaklarla uyum sağlamıyor" ifadelerini kullandı.

İŞE BAĞLILIK KRİZİ VE LİDERLİĞİN ROLÜ

Yaka'ya göre, sanayi devrimiyle birlikte işçi sınıfında performans, yönetici sınıfında ise verimlilik artışı odak noktası haline geldi. Ancak, çalışanların bireysel ihtiyaçlarını ve jenerasyon farklarını göz ardı eden yaklaşımlar başarısızlığa zemin hazırlıyor. Günümüzde işe bağlılık, çalışanların motivasyon ve performansını doğrudan etkileyen kritik bir faktör. Yaka, "Çalışanlar genellikle işyerlerini değil, liderlerini terk ediyor. Liderlerin empati, etkili iletişim ve vizyon geliştirme yetenekleri artık çok daha önemli" dedi.

KUŞAKLAR ARASI FARKLAR VE GELECEK

Bugünün iş gücünü büyük ölçüde Y ve Z kuşakları oluşturuyor. Teknolojiye doğrudan adapte olan bu kuşaklar, hızlı kariyer değişikliklerine açık ve esnek çalışma koşullarını önemsiyor. Liderlerin bu kuşaklarla etkili bir iletişim kurabilmesi için duygusal zeka ve empati yeteneklerini geliştirmesi gerekiyor.

Yaka, "Geleceğin iş dünyasında başarı, yalnızca performans odaklı değil, aynı zamanda çalışanların duygusal ihtiyaçlarını karşılayan liderlik anlayışında yatıyor. Empati ve anlayış temelli bir yönetim modeli, hem çalışan memnuniyetini artıracak hem de organizasyonların uzun vadeli başarısını garanti altına alacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.

Elektrik ve Elektronik Mühendisi Burak Yaka’nın uyarıları, sanayi ve imalat sektöründe liderlik anlayışının yeniden şekillenmesi gerektiğini ortaya koyuyor. 2025’te iş dünyasının liderlik ekseninde bir dönüşüm sürecine girmesi kaçınılmaz görünüyor.