Sanayicilerin dört gözle beklediği haber geldi: Bakan Ömer Bolat duyurdu! Yeniden başlıyor

27 Aralık 2024 14:50 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 15:00

Sanayicilerin destek çağrısına cevap gecikmedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kocaeli'nde katıldığı bir programda müjdeli haberi verdi. Döviz bazlı reeskont kredileri yeniden başlıyor. Bakan Bolat, KOBİ’lerin bu imkandan faydalanmasının önceliklendirileceğini belirtti.

İhracatçılar için döviz bazlı reeskont kredileri uygulaması yeniden başlıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kocaeli​'nde katıldığı bir programda, döviz bazlı reeskont kredilerinin yeniden başlatılacağını ve bu kapsamda ihracatçılara desteklerinin süreceğini bildirdi.

DÖVİZ BAZLI REESKONT KREDİLERİ YENİDEN BAŞLIYOR

Bakan Bolat'ın ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla verdiği müjdeler şöyle sıralandı;

Merkez Bankası’nın sağladığı reeskont kredilerinin aylık 150 milyon dolara kadar kullandırılacak,

Firma başına 1.5 milyon dolara kadar kredi tahsis edilecek,

Krediler 360 gün vadeli olacak,

KOBİ’ler önceliklendirilecek,

Reeskont kredilerinin maliyetinin 6 puan düşürülerek yüzde 29,93’e indirildi.

İHRACATÇILAR İÇİN BÜYÜK BİR AVANTAJ SAĞLAYACAK

Dövizdeki istikrarın Türkiye ekonomisi için hayati önem taşıdığına dikkat çeken Bakan Bolat, döviz bolluğunun artmasıyla ihracatçıların dünya pazarlarında daha rekabetçi hale geleceğini söyledi.

Bakan Bolat, ihracatın artırılmasının ve yeni pazarların kazanılmasının Türkiye ekonomisinin büyümesi açısından kritik bir öncelik olduğunu vurguladı.