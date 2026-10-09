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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 10:35

Sanayide rakamlar belli oldu: İmalatta düşüş, enerjide artış var

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomi çarklarının hızını gösteren Ağustos 2026 sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre sanayi üretimi ağustos ayında hem yıllık hem de aylık bazda gerileme kaydetti. İmalat sanayisindeki kan kaybı dikkat çekerken, madencilik ve enerji sektörleri pozitif ayrıştı. İşte sanayi çarklarındaki son durum ve alt sektörlerin detaylı analizi...

Avatar
Editor
 Ümit Buget
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Sanayide rakamlar belli oldu: İmalatta düşüş, enerjide artış var
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 10:35

verilerine göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ağustos ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,9 azaldı. Sanayideki ivme kaybı aylık bazda da sürdü; mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış bir önceki aya göre yüzde 1 gerileme gösterdi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksindeki yıllık azalış ise yüzde 0,03 olarak hesaplandı.

İMALAT SANAYİ KAN KAYBETTİ, ENERJİ VE MADENCİLİK YÜKSELDİ

Ağustos ayında sanayinin alt sektörleri incelendiğinde imalat sanayindeki gerileme öne çıktı. sektörü endeksi yıllık bazda yüzde 2,5, aylık bazda ise yüzde 1,6 azalış kaydetti.

Buna karşın ve sektörleri pozitif performans sergiledi:

  • Madencilik ve Taş Ocakçılığı: Yıllık bazda %1,7, aylık bazda %4,1 artış kaydetti.
  • Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme: Yıllık bazda %1,3, aylık bazda %3,3 artış gösterdi.
Sanayide rakamlar belli oldu: İmalatta düşüş, enerjide artış var

TÜİK GERİYE DÖNÜK REVİZYONA GİTTİ

TÜİK, geçmiş dönem verilerinde de güncellemeye giderek sanayi üretim endeksinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranlarını yeniden şekillendirdi.

Ağustos ayı yıllık değişim performansının son 4 yıldaki seyri şu şekilde gerçekleşti:

YılAğustos Ayı Yıllık Değişim (%)
2023%5,2 (Artış)
2024-%2,2 (Azalış)
2025%7,1 (Artış)
2026-%1,9 (Azalış)
ETİKETLER
#enerji
#TÜİK
#madencilik
#imalat sanayi
#sanayi üretimi
#Sanayi Üretimi Endeksi
#Ekonomi
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