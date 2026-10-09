Sanayide rakamlar belli oldu: İmalatta düşüş, enerjide artış var

TÜİK verilerine göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ağustos ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,9 azaldı. Sanayideki ivme kaybı aylık bazda da sürdü; mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1 gerileme gösterdi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksindeki yıllık azalış ise yüzde 0,03 olarak hesaplandı.

İMALAT SANAYİ KAN KAYBETTİ, ENERJİ VE MADENCİLİK YÜKSELDİ

Ağustos ayında sanayinin alt sektörleri incelendiğinde imalat sanayindeki gerileme öne çıktı. İmalat sanayi sektörü endeksi yıllık bazda yüzde 2,5, aylık bazda ise yüzde 1,6 azalış kaydetti.

Buna karşın madencilik ve enerji sektörleri pozitif performans sergiledi:

Madencilik ve Taş Ocakçılığı: Yıllık bazda %1,7 , aylık bazda %4,1 artış kaydetti.

Yıllık bazda , aylık bazda kaydetti. Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme: Yıllık bazda %1,3, aylık bazda %3,3 artış gösterdi.

TÜİK GERİYE DÖNÜK REVİZYONA GİTTİ

TÜİK, geçmiş dönem verilerinde de güncellemeye giderek sanayi üretim endeksinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranlarını yeniden şekillendirdi.

Ağustos ayı yıllık değişim performansının son 4 yıldaki seyri şu şekilde gerçekleşti: