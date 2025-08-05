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Sardalya ve hamsi bolluğu yaşanacak! Balıkçılar heyecanla 'vira bismillah' demeyi bekliyor

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde balıkçılar, denizlerde av yasağının kalkacağı 1 Eylül'de "Vira bismillah" demek için ağ ve tekne bakımlarını yapıyor.

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Sardalya ve hamsi bolluğu yaşanacak! Balıkçılar heyecanla 'vira bismillah' demeyi bekliyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 11:25

Av yasağı dolayısıyla yıpranmış ağlarını onarıp teknelerinin motor ve radar bakımını yaptıran , denizlerde av yasağının kalkacağı 1 Eylül'ü heyecanla bekliyor.

31 Ağustos'u 1 Eylül'e bağlayan gece Limanı'ndan 5 gırgır ve buna bağlı teknelerle denize açılacak balıkçılar, yeni sezonda hamsi ve sardalya bereketi yaşanmasını bekliyor.

Sardalya ve hamsi bolluğu yaşanacak! Balıkçılar heyecanla 'vira bismillah' demeyi bekliyor

BALIKÇILAR YENİ SEZONDAN UMUTLU

Tekne sahiplerinden Ali Abanoz, Yalova'daki tersanede tekne bakımının yapıldığını belirterek, yeni sezonda hamsi ve sardalya avlamayı umut ettiklerini söyledi.

Çinekop, palamut ve lüferin bu sene az olabileceğini ifade eden Abanoz, "Teknemizde 25 kişilik ekibimiz olacak. İstanbul, Karadeniz, Gemlik, Boğazlar bölgelerinde avlanacağız. Hava şartlarına bağlı denizde kalma süremiz değişebiliyor. Bu bölgede balıkçılığa gençlerden rağbet olmuyor. Büyüklerimizin çoğu emekli oldu. Biz de dededen babadan kalma mesleği devam ettirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Sardalya ve hamsi bolluğu yaşanacak! Balıkçılar heyecanla 'vira bismillah' demeyi bekliyor

75 yaşındaki balıkçı Hasan Abanoz da çocukluğundan beri bu mesleği yaptığını belirterek, denizi görmeden ne çıkacağına karar verilemeyeceğini anlattı.


Şu an denizlerde hamsinin görüldüğünü söyleyen Abanoz, "Geçen sene palamut boldu ancak bu sezon palamutun az olacağı düşünülüyor. Her yıl değişiyor. zorlaştı. Tayfalarımız aynı kadro. Bölgemiz gençlerinden ziyade tayfamız Hatay'dan geliyor. Marmara yasak olduğu için İstanbul açıklarında avlanılıyor. Tutulan balıklar Tuzla, Pendik, Yalova'dan mezat için balık hallerine geliyor" ifadesini kullandı.

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ETİKETLER
#deniz
#ereğli
#balıkçılık
#balıkçılar
#Av Yasağı
#Hamsi
#Sardalya
#Ekonomi
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