Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi geldi!

26 Temmuz 2024 06:53 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 06:55

Şarj edilebilir hibrit otomobiller için ÖTV indirimi düzenlemesi bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Araç dışından şarj edilebilen 70 kilometrenin üzerinde menzile sahip hibrit araçlara Özel Tüketim Vergisi teşviği sağlanacak.

Sadece araç dışından şarj edilebilen (plug-in) hibrit elektrikli araçlardan ağırlıklı birleştirilmiş kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında ve sadece elektrikli menzili 70 kilometre ve üzerinde olanlardan;

-Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen, ÖTV matrahı 1.350.000TL’yi aşmayanlar yüzde 30 ÖTV,

-Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen, ÖTV matrahı 1.350.000TL’yi aşanlar yüzde 60 ÖTV,

-Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 1800 cm3’ü geçmeyen ve ÖTV matrahı 1.350.000 TL’yi aşmayanlar modellerden yüzde 70 ÖTV alınacak.

ŞARJ EDİLEBİLİR HİBRİT OTOMOBİL NEDİR?

Şarj edilebilir hibrit otomobillerde elektrikli motor ve içten yanmalı motor olmak üzere iki farklı motor bulunuyor. Bu otomobillerin bataryaları, ev prizi veya elektrikli şarj istasyonlarında şarj ediliyor. Elektrikli motor ile 70-100 km gibi kısa mesafelerde elektrikli motor ile sürüş imkanı sunuyor. Böylelikle şehir içinde tasarruflu sürüş sağlarken ve uzun yolda şarj derdi olmadan kesintisiz sürüş imkanı bir arada sunuyor.