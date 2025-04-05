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 | İrem Çınar

Şarj istasyonunda lider değişmedi! Bakan Uraloğlu son rakamı açıkladı! İşte şehir şehir şarj istasyonu raporu

Elektrikli araçların Türkiye yollarındaki yükselişi hız kesmeden sürerken, şarj altyapısı da bu dönüşüme ayak uyduruyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 Şubat sonu itibarıyla ülkede 11 bini aşkın şarj istasyonu bulunduğunu açıklarken, bu istasyonların büyük kısmının şehir içlerinde konumlandığını belirtti. Satışlardaki yüzde 119’luk artış, Türkiye’nin e-mobiliteye olan güçlü ilgisini gözler önüne serdi.

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Şarj istasyonunda lider değişmedi! Bakan Uraloğlu son rakamı açıkladı! İşte şehir şehir şarj istasyonu raporu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.04.2025
saat ikonu 15:23
|
GÜNCELLEME:
05.04.2025
saat ikonu 15:23

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’de elektrikli araçlara olan ilginin hızla arttığını ve buna paralel olarak şarj altyapısının da büyük bir gelişim gösterdiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu'nun verdiği bilgilere göre, 2025 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla ülke genelinde toplam 11 bin 37 elektrikli araç şarj istasyonu hizmet veriyor.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, elektrikli araç kullanımının Türkiye’de önemli bir ivme kazandığı belirtilerek, bu dönüşümün enerji verimliliği ve çevresel sürdürülebilirlik açısından kritik bir adım olduğu vurgulandı. Elektrikli araçların karbon salımını azaltarak daha temiz bir ulaşım alternatifi sunduğuna dikkat çekildi.

Şarj istasyonunda lider değişmedi! Bakan Uraloğlu son rakamı açıkladı! İşte şehir şehir şarj istasyonu raporu

ELEKTRİKLİ ARAÇ SAYISI 208 BİNİ GEÇTİ

Uraloğlu, 2024 yılı Şubat ayında trafiğe kayıtlı elektrikli araç sayısının 93 bin 973 olduğunu hatırlatarak, bu rakamın bir yıl içinde yüzde 121 artarak 208 bin 6’ya ulaştığını bildirdi. Sadece 2025 Şubat ayında 10 bin 324 elektrikli aracın satıldığını belirten Uraloğlu, bu sayının geçen yılın aynı ayında 4 bin 713 olduğunu ve satışlarda yüzde 119’luk bir artış yaşandığını dile getirdi. Elektrikli araçların toplam otomobil satışları içindeki payı da yüzde 5,7’den yüzde 13,6’ya çıktı.

Şarj istasyonunda lider değişmedi! Bakan Uraloğlu son rakamı açıkladı! İşte şehir şehir şarj istasyonu raporu

ŞARJ ALTYAPISINDA HIZLI GENİŞLEME

Araç sayısındaki artışla birlikte şarj altyapısı da güçlendirildi. 2024 Şubat ayında 15 bin 335 olan şarj soketi sayısı, 2025’in aynı döneminde 28 bin 159’a yükseldi. Şarj istasyonlarının dağılımı incelendiğinde, yüzde 70’inin şehir merkezlerinde, yüzde 30’unun ise şehirler arası yollarda konumlandığı görülüyor. Uraloğlu, bu yaygınlaşmanın sadece büyük şehirlerde değil, Anadolu’nun birçok bölgesinde de elektrikli araç kullanımını erişilebilir hale getirdiğini belirtti.

Şarj istasyonunda lider değişmedi! Bakan Uraloğlu son rakamı açıkladı! İşte şehir şehir şarj istasyonu raporu

EN FAZLA ŞARJ NOKTASI İSTANBUL’DA

Şehir bazında şarj istasyonlarının dağılımı da açıklandı. İstanbul, 2 bin 784 istasyonla ilk sırada yer alırken; onu sırasıyla Ankara (1.213), Antalya (732), Bursa (532), İzmir (504) ve Konya (281) takip etti.

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Sıkça Sorulan Sorular

Kimler şarj istasyonu kurabilir?
Elektrikli araç şarj istasyonu açmak isteyen kişilerin öncelikle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilen bir “Şarj Ağı İşletmeciliği Lisansı” almaları gerekmektedir. Bu lisans, EPDK'ya yapılan resmi online başvuru sürecinin ardından alınabilir.
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