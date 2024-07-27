SASA'nın vergi ödemediği iddiası gündem oldu
Türkiye'nin en büyük şirketlerinden olan SASA'nın vergi ödemediği iddiası sosyal medyada gündem oldu. Konuyla ilgili şirketten açıklama gelmedi.
SASA'nın 2023 yılında vergi ödemediği iddia edildi. Türkiye’nin en değerli şirketlerinden biri olarak gösterilirken hisseleri borsada yüksek işlem hacmine sahip.
İDDİALAR GÜNDEM OLDU
Erdemoğlu Holding bünyesinde, sağlık, tekstil, otomotiv ve ambalaj sanayi için hammadde üreten ve 1.5 milyar dolar değerinde yatırım yapan SASA'nın 2023 yılında ödemediği iddia edildi. Sosyal medyada hızla yayılan iddianın ardından SASA'dan herhangi bir açıklama yapılmadı. Söz konusu iddia birçok ekonomist tarafından masaya yatırılırken, yaygın haber portallarında yer aldı.
SERVET VERGİSİ ÖNERİSİ
Öte yandan, geçen Mart ayında SASA'yı bünyesinde barındıran Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, "Bence bu dönemde 'Servet Vergisi'ne ihtiyaç var. 6 milyon liranın üzerindeki varlıklardan alınacak Servet Vergisi, 24 ay veya 36 ay taksitle tahsil edilsin. Toplanacak kaynak 150 milyar doları bulur" açıklamasını yapmıştı.