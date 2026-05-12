Satılık değil kiralık! Bodrum'da yeni sezon fiyatları uçtu

12.05.2026
saat ikonu 10:16
12.05.2026
saat ikonu 10:24
Satılık değil kiralık! Bodrum'da yeni sezon fiyatları uçtu

Bodrum’da satış fiyatlarındaki artış hızı frene bassa da kiralama piyasasında talep edilen rakamlar, gayrimenkulün toplam değerini zorlayan bir boyuta ulaştı.

Haftalık 2+1 konaklamaların 80 bin TL’den başladığı bölgede, Göltürkbükü gibi lokasyonlardaki lüks villalar için aylık 6 milyon TL ile 12 milyon TL arasında değişen ve "ev fiyatına kira" dedirten bedeller isteniyor.

İşte detaylar ve tüm rakamlar... 

 

Havaların ısınmasıyla birlikte yazlık piyasası da açılıyor. Pandemi sonrasında Ege, Akdeniz ve Karadeniz gibi sayfiye bölgelerinde konut, yazlık kiraları ve satış fiyatlarında ciddi bir yükseliş yaşandı.TSKB Gayrimenkul Değerleme tarafından en çok tercih edilen 14 bölge incelendi. Birçok il ve ilçede fiyat artış hızının yavaşladı görüldü. Buna rağmen fiyatların ulaştığı seviye bütçeleri bu yıl da zorlayacak. 

HAFTALIK KİRA 40 BİN LİRADAN BAŞLIYOR 

Araştırmaya göre Bodrum 265 bin TL metrekare satış fiyatı ile en pahalı adres. Bölgede haftalık villa kirası ortalama 80 bin TL. Lüks sitelerde ise aylık kirası 12-13 milyon TL olan evler var. İzmir'de Çeşme ve Urla'da fiyat artışı yavaşlarken, Dikili son dönemde öne çıkıyor. 14 bölgede fiyatların ve kiraların en çok arttığı bölge Edremit ve Ayvacık. Fiyatların en uygun olduğu yer ise Didim. İlçede haftalık ev kirası 40 bin liradan başlıyor.   

METREKARE SATIŞ FİYATI 265 BİN TL 

Muğla'da konut fiyat artışı son yıllarda önemli oranda yavaşladı. TCMB verilerine göre en pahalı il olan Muğla bu yıl yerini İstanbul'a kaptırdı. TSKB tarafından yapılan araştırma da bu yavaşlamayı gözler önüne serdi. Bodrum'da 2023-2024 yılında yüzde 67 olan fiyat artışı son bir yılda yüzde 20 seviyesine geldi. Hızın yavaşlaması fiyatların erişilebilir olduğu anlamına gelmiyor. Bugün Bodrum'da yazlık evlerin ortalama metrekare satış fiyatı 265 bin TL'ye ulaştı.

6+1 VİLLANIN AYLIK KİRASI NE KADAR?

Araştırmaya göre haftalık villa tipi 2+1 evlerin kirası ise 80 bin TL seviyesine geldi. Bölgedeki emlak danışmanlarının verdiği bilgiye göre lüks sitelerde ev fiyatına kiralık görmek mümkün. Mesela; Göltürkbükü'ndeki lüks 6+1 villa için aylık 6 milyon TL talep ediliyor. Haziran-Eylül döneminde ise özellikli villalarda aylık kira rakamları 12 milyona çıkıyor. Araştırma'da Muğla'daki bir diğer gözde tatil bölgesi Fethiye'ye de mercek tutuldu. Bölgede 2023 yılında yazlık evlerin metrekare fiyatı 30 bin TL iken, 2024'te 50 bin TL'ye, 2025'te 65 bin TL'ye, bu yıl da 80 bin TL'ye çıktı. Haftalık villa kiraları ise yüzde 29 artışla 45 bin TL'ye ulaştı.

İzmir'de Çeşme, Urla ve Foça gibi köklü sayfiye destinasyonları popülerliğini korurken, körfezin kuzeyinde yer alan Dikili'deki hareketlilik son dönemde öne çıkıyor. Çeşme'de pandemi ile yüzde 75'e ulaşan fiyat artışı son bir yılda yüzde 20'nin altına geldi. Çeşme'de yazlıklarda ortalama metrekare fiyatı 250 bin TL, yazlık villa tipi evlerin kirası da 80 bin TL seviyesine geldi.

 

Urla'da da metrekare fiyatı 250 bin TL'ye yükseldi ve Çeşme rakamına ulaştı. Haftalık villa kiraları ise yüzde 30 artışla 65 bin TL olarak hesaplandı. Talebin yükseldiği Foça'da metrekare satış fiyatının 120 bin TL, haftalık kiraların ise 65 bin TL olduğu belirtildi. Fiyat avantajı ile öne çıkan Dikili'de 2024 ortalama metrekare satış fiyatı 40 bin TL seviyesindeydi, bugün 80 bin TL'ye ulaştı. Haftalık 2+1 villa tipi evlerde ortalama kira bedeli 60 bin TL'ye çıktı. 2024 yılında aynı tip evlerin kirası 30 bin TL seviyesindeydi.

DİDİM'DE FİYATLAR UYGUN 

Aydın'da Kuşadası ve Didim turizm açısından önemini koruyor. Kuşadası, şehirleşmenin etkisine rağmen ticari olanakları ve dört mevsim yaşam imkânı ile tercih edilmeye devam ederken; Didim, geniş arsa stoğu ve yeni konut projeleriyle yatırım potansiyelini sürdürüyor. Bu iki bölgede yıllık fiyat artışlarının yaklaşık yüzde 20 seviyesinde olduğu görülüyor.

KUZEY EGE'DE EDREMİT VE AYVALIK 

Kuşadası'nda 2023 yılında 35 bin TL olan metrekare fiyatı bu yıl 70 bin TL'ye çıktı. Haftalık kira bedeli ise 40 bin TL. Araştırma yapılan bölgeler arasında en uygun yazlık evler Didim'de. Metrekare satış fiyatı 60 bin TL. Yani 100 metrekarede ortalama fiyat 6 milyon TL. Bölgede villa tipi yazlık evlerde haftalık kira ise 40 bin TL. Balıkesir'de öne çıkan bölgeler ise Edremit ve Ayvalık. Edremit'te satış fiyatları yüzde 29 artışla 90 bin TL seviyelerine geldi. Bölgede haftalık villa kirası ise yüzde 50 artışla 45 bin TL'ye ulaştı. Böylece Edremit, kiraların en hızlı yükseldiği bölge oldu.

Araştırmaya göre; Antalya'nın turizm merkezlerinden Alanya, Kaş ve Kemer, yüksek gelir grubuna hitap eden villa kiralamalarında önemli talep görmeye devam ediyor. Alanya hem geniş manzara imkânları hem de iklim avantajı sunarken Kaş, doğal plajları ve etkileyici manzaralarıyla villa tipi konaklamalarda öne çıkıyor. Kemer ise sahil şeridi boyunca lüks otel seçenekleri ve çeşitli konaklama alternatifleriyle farklı profil ve beklentilere hitap ediyor.

