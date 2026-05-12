Satılık değil kiralık! Bodrum'da yeni sezon fiyatları uçtu

KUZEY EGE'DE EDREMİT VE AYVALIK

Kuşadası'nda 2023 yılında 35 bin TL olan metrekare fiyatı bu yıl 70 bin TL'ye çıktı. Haftalık kira bedeli ise 40 bin TL. Araştırma yapılan bölgeler arasında en uygun yazlık evler Didim'de. Metrekare satış fiyatı 60 bin TL. Yani 100 metrekarede ortalama fiyat 6 milyon TL. Bölgede villa tipi yazlık evlerde haftalık kira ise 40 bin TL. Balıkesir'de öne çıkan bölgeler ise Edremit ve Ayvalık. Edremit'te satış fiyatları yüzde 29 artışla 90 bin TL seviyelerine geldi. Bölgede haftalık villa kirası ise yüzde 50 artışla 45 bin TL'ye ulaştı. Böylece Edremit, kiraların en hızlı yükseldiği bölge oldu.