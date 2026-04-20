Satışa çıkarılan 1,5 tonluk dev tosun için istenen rakam dudak uçuklattı! 'Gözümde değeri çok daha fazla'

'BU SENE ÇOK DA SATILSIN İSTEMİYORUZ'

Besi çiftliği sahibi Barış Demir, "Yaklaşık kurban zamanı 1 ton 550 kilogram olmasını bekliyoruz. Birkaç arkadaşımıza söyledik ama bu sene çok da satılsın istemiyoruz. Belki bir dahaki sene bu hayvanı 2 buçuk ton yapma arzumuz var. Sadece birkaç arkadaşımıza söyleyelim nasibi varsa satılacak yoksa zaten kalacak. Aslında biz alım yaparken hayvanların genetiğinde en iyisine ulaşmaya çalışıyoruz. Fakat bu tarz iri hayvanlar doğduğundan beri bizde oluyor. Çünkü o alışma süreci çok önemli doğumdan sonra birkaç tane daha işletme dolaşırsa o hayvanın gelişimini etkiler. Kendi işletmenizde doğan hayvanların gelişme oranı çok hızlı ve doğru oluyor" dedi.