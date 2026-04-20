Satışa çıkarılan 1,5 tonluk dev tosun için istenen rakam dudak uçuklattı! 'Gözümde değeri çok daha fazla'

GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 17:18
20.04.2026
saat ikonu 17:23
Satışa çıkarılan 1,5 tonluk dev tosun için istenen rakam dudak uçuklattı! 'Gözümde değeri çok daha fazla'

Sakarya’da Kurban Bayramı öncesinde 1 ton 450 kilogram ağırlığındaki tosun dikkat çekiyor. 950 bin TL değer biçilen hayvan için yetiştiricisi, satıştan ziyade büyütmeyi hedeflediklerini belirterek, "Satılmazsa bizde kalacak, hedefimiz 2 buçuk ton" dedi.

Kurban Bayramı

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte kurbanlıklar görücüye çıkarken, Serdivan ilçesine bağlı Yazlık Mahallesi’nde yetiştirilen dev tosun iri yapısıyla öne çıktı. Üç kuşaktır hayvancılıkla uğraşan Demir ailesinin yetiştirdiği hayvanın bakımının özenle yapıldığı ve kendisi için özel bir alanda tutulduğu belirtildi. Büyükbaş kurbanlık fiyatlarının ortalama 165 bin TL ile 325 bin TL arasında değiştiği kentte, 950 bin TL değer biçilen tosun fiyatıyla dikkat çekerken, yetiştiricisi satış konusunda aceleci olmadıklarını ifade etti.

Satışa çıkarılan 1,5 tonluk dev tosun için istenen rakam dudak uçuklattı! 'Gözümde değeri çok daha fazla'

'BU SENE ÇOK DA SATILSIN İSTEMİYORUZ'

Besi çiftliği sahibi Barış Demir, "Yaklaşık kurban zamanı 1 ton 550 kilogram olmasını bekliyoruz. Birkaç arkadaşımıza söyledik ama bu sene çok da satılsın istemiyoruz. Belki bir dahaki sene bu hayvanı 2 buçuk ton yapma arzumuz var. Sadece birkaç arkadaşımıza söyleyelim nasibi varsa satılacak yoksa zaten kalacak. Aslında biz alım yaparken hayvanların genetiğinde en iyisine ulaşmaya çalışıyoruz. Fakat bu tarz iri hayvanlar doğduğundan beri bizde oluyor. Çünkü o alışma süreci çok önemli doğumdan sonra birkaç tane daha işletme dolaşırsa o hayvanın gelişimini etkiler. Kendi işletmenizde doğan hayvanların gelişme oranı çok hızlı ve doğru oluyor" dedi.

Satışa çıkarılan 1,5 tonluk dev tosun için istenen rakam dudak uçuklattı! 'Gözümde değeri çok daha fazla'

'GÖZÜMDEKİ DEĞERİ ÇOK DAHA FAZLA'

Hayvanların besinleriyle alakalı konuşan Demir, "Bizim kendimize ait bir reçetemiz var ve benim kardeşim veteriner hekim bu hususta bizlere katkısı çok. Hayvanın beslenmesiyle alakalı ülke ülke gezdik ve birkaç puzzle birleştirerek iyi bir neticeye vardığımızı düşünüyoruz. Bu fiyatlandırma aslında gönül esasına dayalı bir durum insanlar kurbanı alırken içine sinmesi ve sevmesi gerekiyor. 

Satışa çıkarılan 1,5 tonluk dev tosun için istenen rakam dudak uçuklattı! 'Gözümde değeri çok daha fazla'

Bu hayvanımızda lüks bir kurbanlık olmuş oluyor. Aslında bu hayvana fiyat biçmek istemiyoruz benim gözümde değeri çok fazla ama 950 bin lira düşünüyoruz. Bu hayvan tek başına bir padokta yaşıyor ve yanına farklı hayvan yanına almıyoruz. Diğer hayvanlara oranla hemen hemen iki kat yemek yiyor. Bu hayvana canımızın istediği gibi bakabiliyoruz" diye konuştu.

Satışa çıkarılan 1,5 tonluk dev tosun için istenen rakam dudak uçuklattı! 'Gözümde değeri çok daha fazla'

Hayvancılık konusunda konuşan Demir, "Hayvancılık bu ülkede en stratejik mesleklerden bir tanesi. Tarım ve hayvancılığın yok olmaması için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Belki destek yapılıyor ama çok daha fazla yapılması gerekiyor. İnsanları özellikle gençleri bu işe teşvik etmemiz gerekiyor. Gençlerimizi biz bu işe teşvik etmediğimiz sürece bu meslek kaybolmaya hazır" şeklinde konuştu.

