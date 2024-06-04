Satışlar düştü, otomotiv sektörü iki ay üst üste daraldı

04 Haziran 2024 11:42 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 12:22

Enflasyon nasıl zirve yaptı? Merkez Bankası TÜFE'deki artışın nedenlerini açıkladı

Enflasyon nasıl zirve yaptı? Merkez Bankası TÜFE'deki artışın nedenlerini açıkladı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) mayıs ayı araç satışlar verilerini paylaştı. Mayıs ayında nisan ayında olduğu gibi otomotiv sektöründe satışlar geriledi.

OTOMOBİL SATIŞLARI DÜŞTÜ

Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Mayıs ayına göre yüzde 10,1 azalarak 100 bin 305 adet oldu. 2024 Mayıs ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,19 azalarak 80 bin 260 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 17 azalarak 20 bin 45 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 45,7 arttı. Otomobil pazarı ise 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 48,5 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 35,6 arttı.

İLK BEŞ AYDA GERİLEDİ

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 oranında artarak 471 bin 743 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yıla göre yüzde 10,25 oranında artarak 375 bin 97 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 7,9 azalarak 96 bin 646 adet oldu.