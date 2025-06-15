Savaş çıktı altın uçuyor! Dolar belirsiz seyirde! İşte 15 Haziran altın fiyatları ve döviz kurları

İran ile İsrail arasında birkaç gündür devam eden çatışma piyasaları altüst etti. Uluslararası ajansların savaşın başladığı haberlerini servis ettiği ilk andan itibaren büyük bir tırmanışa geçen altın fiyatları tarihi rekorları peş peşe kırdı. Dolar başta olmak üzere döviz kurları da yatırımcıların merceği altında. Peki piyasalalarda bugün durum ne? İşte 15 Haziran 2025 Pazar sabahı itibarıyla güncel altın fiyatları ve döviz kurları...

ALTIN FİYATLARI NE DURUMDA?

Peki 15 Haziran pazar sabahı itibarıyla gram altın, çeyrek altın ve dolar kuru hangi seviyelerde güne başladı? İşte piyasaların günün ilk ışıklarıyla verdiği sinyaller ve detaylar...

15 HAZİRAN 2025 GRAM ALTIN NE KADAR

Alış 4.322,05 TL

Satış 4.328,41 TL

15 HAZİRAN 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 7.024,00 TL

Satış 7.223,00 TL

15 HAZİRAN 2025 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış 14.048,00 TL

Satış 14.446,00 TL

15 HAZİRAN 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 28.013,00 TL

Satış 28.762,00 TL

15 HAZİRAN 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.427,88 dolar

Satış 3.432,85 dolar

15 HAZİRAN 2025 PAZAR DÖVİZ KURLARI

ABD Doları: Alış: 38,8488 TL, Satış: 39,5850 TL

Euro: Alış: 44,8721 TL, Satış: 45,6681 TL

İngiliz Sterlini: Alış: 52,7020TL, Satış: 53,6762 TL