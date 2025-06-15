Savaş çıktı altın uçuyor! Dolar belirsiz seyirde! İşte 15 Haziran altın fiyatları ve döviz kurları

Altın fiyatları savaş etkisiyle rekor kırarken, dolar ve euro kuru dalgalı seyrini sürdürüyor! 15 Haziran 2025 Pazar günü güncel altın ve döviz kurları yatırımcının gündeminde. İşte piyasalarda son durum...
İran ile İsrail arasında birkaç gündür devam eden çatışma piyasaları altüst etti. Uluslararası ajansların savaşın başladığı haberlerini servis ettiği ilk andan itibaren büyük bir tırmanışa geçen altın fiyatları tarihi rekorları peş peşe kırdı. Dolar başta olmak üzere döviz kurları da yatırımcıların merceği altında. Peki piyasalalarda bugün durum ne? İşte 15 Haziran 2025 Pazar sabahı itibarıyla güncel altın fiyatları ve döviz kurları...
Peki 15 Haziran pazar sabahı itibarıyla gram altın, çeyrek altın ve dolar kuru hangi seviyelerde güne başladı? İşte piyasaların günün ilk ışıklarıyla verdiği sinyaller ve detaylar...
Alış 4.322,05 TL
Satış 4.328,41 TL
Alış 7.024,00 TL
Satış 7.223,00 TL
Alış 14.048,00 TL
Satış 14.446,00 TL
Alış 28.013,00 TL
Satış 28.762,00 TL
Alış 3.427,88 dolar
Satış 3.432,85 dolar
ABD Doları: Alış: 38,8488 TL, Satış: 39,5850 TL
Euro: Alış: 44,8721 TL, Satış: 45,6681 TL
İngiliz Sterlini: Alış: 52,7020TL, Satış: 53,6762 TL