Savaş kripto paraları da vurdu! Uzmanlar yatırımcılara 'düşüş' uyarısı

Geçen ay bitcoin yüzde 14,1 azalışla 66 bin 926,5 dolara, ripple yüzde 16,3 kayıpla 1,37 dolara, ethereum yüzde 17,5 düşüşle 1966 dolara geriledi.

Şubat ayında bitcoin 59 bin 798 dolarla Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyeyi, ethereum 1747,8 dolarla Nisan 2025'ten bu yana, ripple da 1,13 dolarla Kasım 2024'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Ekim ayı başlarında 4 trilyon 379 milyar dolara ulaşan küresel kripto para piyasasının toplam değerini ifade eden Total Market, o tarihten bu yana 2 trilyon dolardan fazla azalarak, 2 trilyon 304 milyar dolara gerilerken Total Market de düşüşünü 5. aya taşıdı.