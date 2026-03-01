Savaş kripto paraları da vurdu! Uzmanlar yatırımcılara 'düşüş' uyarısı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kripto piyasasındaki tüm kripto paraların toplam değerini ifade eden Total Market, 5 aydır düşüş gösterirken bu sürede bitcoin, ripple ve ethereum da yatırımcısına kaybettirdi.
Bu sabaha karşı İran devlet televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bu gelişmelerle, şubatta düşüş eğilimini bitcoin ve ripple beşinci aya, ethereum ise altıncı aya taşıdı.
İşte vatandaşın altın ve gümüşle birlikte en çok takip ettiği yatırım araçlarından biri olan kripto paraların 5 aylık röntgeni ve uzmanların gelecek öngörüleri...
Kripto piyasasındaki tüm kripto paraların toplam değerini ifade eden Total Market, 5 aydır düşüş gösterirken bu sürede bitcoin, ripple ve ethereum da yatırımcısına kaybettirdi.
ABD'nin ticaret politikalarına ilişkin belirsizlikler ve jeopolitik risklerin artması kripto para birimleri üzerinde baskı oluşmasında etkili oluyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerinde agresif tutum sergilemesi ve yapay zekaya dair endişeler yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmasına neden olurken kripto para piyasasında da satışlar dikkati çekti.
ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirim beklentilerinin güç kaybetmesi ve geçen haftalarda ABD'de bazı tarifelerin Yüksek Mahkemece yasaya aykırı bulunması sonrası artan tarife belirsizlikleri de risk algısı üzerinde etkili oldu.
SAVAŞ DÜŞÜŞ İVMESİNİ DEVAM ETTİRDİ
Jeopolitik tarafta ise ABD-İran arasındaki tansiyonun artabileceğine yönelik endişeler bir süredir kripto para piyasalarını baskılayan gelişmeler arasında yer aldı.
Dün ABD ve İsrail, İran'a ortak saldırılar düzenlediklerini açıkladı.
Bu sabaha karşı İran devlet televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bu gelişmelerle, şubatta düşüş eğilimini bitcoin ve ripple beşinci aya, ethereum ise altıncı aya taşıdı.
Geçen ay bitcoin yüzde 14,1 azalışla 66 bin 926,5 dolara, ripple yüzde 16,3 kayıpla 1,37 dolara, ethereum yüzde 17,5 düşüşle 1966 dolara geriledi.
Şubat ayında bitcoin 59 bin 798 dolarla Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyeyi, ethereum 1747,8 dolarla Nisan 2025'ten bu yana, ripple da 1,13 dolarla Kasım 2024'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü.
Ekim ayı başlarında 4 trilyon 379 milyar dolara ulaşan küresel kripto para piyasasının toplam değerini ifade eden Total Market, o tarihten bu yana 2 trilyon dolardan fazla azalarak, 2 trilyon 304 milyar dolara gerilerken Total Market de düşüşünü 5. aya taşıdı.
CoinTR Üst Yöneticisi (CEO) Ali Eşelioğlu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bitcoindeki hızlı geri çekilmenin ardında birçok majör etkenin olduğunu belirterek, "Son dönemde ETF’lerdeki akışlara baktığımızda bir çözülmeden ziyade dalgalı bir seyir görüyoruz." dedi.
Eşelioğlu, küresel jeopolitik gerilimlerin ve ticaret politikalarındaki belirsizliğin arttığı bir ortamda tüm varlık sınıflarında risk ayarlaması görülmesinin doğal olduğunu ifade ederek, kripto varlıkların da bu çerçevenin dışında olmadığını söyledi.
DÜŞÜŞÜN ANA NEDENİ BALİNA YATIRIMCILAR
Dijital varlıklarda uzmanlaşmış bir finansal hizmet sağlayıcısı ve varlık yöneticisi şirketi CoinShares'ın Araştırma Başkanı James Butterfill ise "Balina yatırımcıların ekim ayından bu yana 30 milyar dolar civarında bitcoin satışı yapması bitcoindeki düşüşün ana nedenleri arasında." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Başkanlığı için Kevin Warsh’u aday göstermesi ve bundan dolayı Fed'in daha şahin politikalar izleyeceğine yönelik öngörülerin de bitcoindeki düşüşte etkili olduğunu belirten Butterfill, temel seviyede işlem yapan yatırımcıların piyasadan çekilmesinin de düşüşte etkili olduğunu ifade etti.
Butterfill, panikleyen bitcoin ETF yatırımcıları nedeniyle haftalarca art arda toplam 4,3 milyar dolar tutarında çıkış görüldüğünü dile getirerek, İran'ın saldırı tehditlerinin de piyasa duyarlılığını olumsuz etkilediğini söyledi.
Bitcoin üzerindeki kuantum tehdidi endişesinin de sert düşüşlerde etkili olduğunu vurgulayan Butterfill, şu değerlendirmelerde bulundu:
'POTANSİYEL OLARAK DAHA FAZLA DÜŞÜŞ YAŞAYABİLİR'
"Tüm blok zincirini değil, yaklaşık 10-20 bin civarında bitcoinin kuantum hesaplamadan etkilenebileceğine inanıyoruz. Sadece Eliptik Eğri Dijital İmza Algoritması (ECDSA) cüzdanları kuantum tehditlerine karşı savunmasız. Bitcoinde potansiyel olarak daha fazla düşüş yaşanabilir. Yaşanabilecek düşüş döngüsünün bu noktasında 'balina yatırımcılar' önümüzdeki birkaç ay içinde satış yapmayı bırakma eğiliminde olabilir."