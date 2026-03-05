Savaş planları değiştirdi: Fiyatlar katlana katlana gidecek

ALBA SEVKİYATLARI DURDURDU

Piyasalardaki gerginliği artıran en önemli gelişmelerden biri ise Aluminium Bahrain (Alba) cephesinden geldi. Çin dışındaki en büyük alüminyum üreticilerinden biri olan şirket, sevkiyatlarını durdurduğunu açıkladı.

Şirketin mücbir sebep ilan etmesi, piyasada arz sıkıntısı beklentisini daha da güçlendirdi. Bu gelişmenin ardından LME’de üç aylık alüminyum fiyatları son dört yılın en yüksek seviyesine çıktı.