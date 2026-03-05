Savaş planları değiştirdi: Fiyatlar katlana katlana gidecek

Kategoriler
Orta Doğu’da giderek tırmanan çatışmalar yalnızca siyasi dengeleri değil, emtia piyasalarını da sarsmaya başladı. Özellikle İran’da patlak veren savaşın ardından üretim ve sevkiyat tarafında yaşanan aksaklıklar, alüminyum piyasasında ciddi bir arz endişesi oluşturdu.
Bu tablo karşısında uluslararası yatırım bankası Citi, alüminyum fiyatlarına ilişkin tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. Banka, Londra Metal Borsası’nda (LME) işlem gören alüminyum için 0–3 aylık fiyat hedefini metrik ton başına 3 bin 400 dolardan 3 bin 600 dolara çıkardı. Daha iyimser senaryolarda ise fiyatların 4 bin dolar seviyesine kadar yükselebileceği belirtiliyor.
Citi’nin değerlendirmesinde dikkat çekici bir vurgu da yer aldı. Bankaya göre bölgedeki gelişmeler artık yalnızca olası bir risk değil, fiilen arz kesintisi anlamına geliyor.
Raporda, “Mücbir sebep artık iki Körfez üreticisinde somutlaştı. Bu durum, teorik riskten gerçek kesintiye doğru belirgin bir geçişe işaret ediyor” ifadeleri kullanıldı.
Yani piyasa için mesele artık ihtimal değil; üretimde ve sevkiyatta yaşanan gerçek aksaklıklar.
Piyasalardaki gerginliği artıran en önemli gelişmelerden biri ise Aluminium Bahrain (Alba) cephesinden geldi. Çin dışındaki en büyük alüminyum üreticilerinden biri olan şirket, sevkiyatlarını durdurduğunu açıkladı.
Şirketin mücbir sebep ilan etmesi, piyasada arz sıkıntısı beklentisini daha da güçlendirdi. Bu gelişmenin ardından LME’de üç aylık alüminyum fiyatları son dört yılın en yüksek seviyesine çıktı.
Citi’ye göre sorun yalnızca kısa vadeli olmayabilir. Özellikle konteyner taşımacılığıyla yapılan birincil metal ve katma değerli alüminyum ürünleri sevkiyatlarında toparlanmanın tanker taşımacılığına kıyasla daha uzun sürebileceği belirtiliyor.
Üstelik risk yalnızca lojistikle sınırlı değil. Banka, üretim tesislerinde veya potline olarak bilinen üretim hatlarında yaşanabilecek teknik sorunların, üretimin yeniden başlamasını aylarca geciktirebileceği uyarısında bulundu.
Alüminyum fiyatlarına ilişkin benzer bir değerlendirme daha önce Goldman Sachs’tan gelmişti. Banka, bölgedeki üretimin bir ay süreyle kesintiye uğraması halinde fiyatların 3 bin 600 dolar seviyesine yükselebileceğini öngörmüştü.