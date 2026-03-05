Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Savaş planları değiştirdi: Fiyatlar katlana katlana gidecek

Mart 05, 2026 10:44
1
Savaş planları değiştirdi: Fiyatlar katlana katlana gidecek

Orta Doğu’da giderek tırmanan çatışmalar yalnızca siyasi dengeleri değil, emtia piyasalarını da sarsmaya başladı. Özellikle İran’da patlak veren savaşın ardından üretim ve sevkiyat tarafında yaşanan aksaklıklar, alüminyum piyasasında ciddi bir arz endişesi oluşturdu.

Bu tablo karşısında uluslararası yatırım bankası Citi, alüminyum fiyatlarına ilişkin tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. Banka, Londra Metal Borsası’nda (LME) işlem gören alüminyum için 0–3 aylık fiyat hedefini metrik ton başına 3 bin 400 dolardan 3 bin 600 dolara çıkardı. Daha iyimser senaryolarda ise fiyatların 4 bin dolar seviyesine kadar yükselebileceği belirtiliyor.

2
Savaş planları değiştirdi: Fiyatlar katlana katlana gidecek

“RİSK ARTIK GERÇEK KESİNTİYE DÖNÜŞTÜ”

Citi’nin değerlendirmesinde dikkat çekici bir vurgu da yer aldı. Bankaya göre bölgedeki gelişmeler artık yalnızca olası bir risk değil, fiilen arz kesintisi anlamına geliyor.

Raporda, “Mücbir sebep artık iki Körfez üreticisinde somutlaştı. Bu durum, teorik riskten gerçek kesintiye doğru belirgin bir geçişe işaret ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Yani piyasa için mesele artık ihtimal değil; üretimde ve sevkiyatta yaşanan gerçek aksaklıklar.

3
Savaş planları değiştirdi: Fiyatlar katlana katlana gidecek

ALBA SEVKİYATLARI DURDURDU

Piyasalardaki gerginliği artıran en önemli gelişmelerden biri ise Aluminium Bahrain (Alba) cephesinden geldi. Çin dışındaki en büyük alüminyum üreticilerinden biri olan şirket, sevkiyatlarını durdurduğunu açıkladı.

Şirketin mücbir sebep ilan etmesi, piyasada arz sıkıntısı beklentisini daha da güçlendirdi. Bu gelişmenin ardından LME’de üç aylık alüminyum fiyatları son dört yılın en yüksek seviyesine çıktı.

4
Savaş planları değiştirdi: Fiyatlar katlana katlana gidecek

TEDARİK ZİNCİRİ İÇİN UZUN VADELİ RİSK

Citi’ye göre sorun yalnızca kısa vadeli olmayabilir. Özellikle konteyner taşımacılığıyla yapılan birincil metal ve katma değerli alüminyum ürünleri sevkiyatlarında toparlanmanın tanker taşımacılığına kıyasla daha uzun sürebileceği belirtiliyor.

Üstelik risk yalnızca lojistikle sınırlı değil. Banka, üretim tesislerinde veya potline olarak bilinen üretim hatlarında yaşanabilecek teknik sorunların, üretimin yeniden başlamasını aylarca geciktirebileceği uyarısında bulundu.

5
Savaş planları değiştirdi: Fiyatlar katlana katlana gidecek

GOLDMAN SACHS DA AYNI GÖRÜŞTE

Alüminyum fiyatlarına ilişkin benzer bir değerlendirme daha önce Goldman Sachs’tan gelmişti. Banka, bölgedeki üretimin bir ay süreyle kesintiye uğraması halinde fiyatların 3 bin 600 dolar seviyesine yükselebileceğini öngörmüştü.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.