ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarla başlayan ardından İran'ın misillemeleriyle savaşa dönüşen süreçten bu yana dünyanın önde gelen şirketlerinin piyasa değerlerinde dalgalı bir seyir yaşandı.

HABERİN ÖZETİ Savaş tüm piyasaları etkilerken, büyümeye devam ettiler: Gerilimin gölgesinde 4,2 trilyon dolarlık büyüme ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve İran'ın misillemeleriyle devam eden süreçte, dünyanın önde gelen şirketlerinin piyasa değerlerinde dalgalı bir seyir izlendi. Mart sonu itibarıyla en büyük 10 şirketin toplam piyasa değeri 1 trilyon 77 milyar dolar azalarak 23 trilyon 980 milyar dolara geriledi. Nisan sonu itibarıyla ise aynı şirketlerin toplam piyasa değeri 3 trilyon 882 milyar dolar artarak 27 trilyon 862 milyar dolara yükseldi. 8 Mayıs itibarıyla şirketlerin toplam değeri 29 trilyon 240 milyar dolara ulaştı ve savaş öncesi kapanışa göre 4 trilyon 183 milyar dolar değer kazandı. Nvidia, 5 trilyon 229 milyar dolarlık piyasa değeriyle en değerli şirket olurken, Alphabet 4 trilyon 834 milyar dolarla ikinci, Apple ise 4 trilyon 309 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı. Dolar bazında en güçlü artışı 1 trilyon 65 milyar dolar ile Alphabet gerçekleştirirken, bu dönemde piyasa değeri azalan tek şirket Meta oldu.

MART AYINDA DÜŞÜŞ, NİSANDA YÜKSELİŞ

Mart sonu itibarıyla piyasa değerine göre en büyük 10 şirketin toplam büyüklüğü gerilim öncesi piyasa kapanışına göre bakıldığında, bir aylık dönemde yüzde 4,30 ve 1 trilyon 77 milyar dolar azalışla 23 trilyon 980 milyar dolara geriledi.

Büyük yatırım bankalarının "al" tavsiyeleri, yapay zeka yatırımlarına yönelik beklentiler ve jeopolitik risklerin azaldığına dair haber akışının etkisiyle söz konusu şirketlerin toplam piyasa değeri nisan sonu itibarıyla aylık bazda yüzde 16,19 ve 3 trilyon 882 milyar dolar artışla 27 trilyon 862 milyar dolara yükseldi.

Tarih Önemli Gösterge Değer Değişim (Yüzde) Değişim (Dolar) Mart Sonu En Büyük 10 Şirketin Toplam Büyüklüğü 23 trilyon 980 milyar dolar -4,30% -1 trilyon 77 milyar dolar Nisan Sonu En Büyük 10 Şirketin Toplam Büyüklüğü 27 trilyon 862 milyar dolar +16,19% +3 trilyon 882 milyar dolar

MAYIS AYININ İLK HAFTASI YÜKSELİŞ HIZLANDI

Söz konusu şirketlerin değerinde en güncel piyasa kapanışı olan 8 Mayıs itibarıyla nisan sonuna göre yüzde 4,94 ve 1 trilyon 377,5 milyar dolarlık artış kaydedilirken, toplam değerleri 29 trilyon 240 milyar dolara ulaştı.

Böylece, savaş öncesi kapanışa göre yüzde 16,69 ve 4 trilyon 183 milyar dolar değer kazanan bu şirketler toplam 29 trilyon dolar seviyesini aştı.

Kriter Değer Artış Yüzdesi Artış Miktarı (Dolar) Toplam Değer (Dolar) 8 Mayıs itibarıyla (Nisan sonuna göre) - %4,94 1 trilyon 377,5 milyar 29 trilyon 240 milyar Savaş öncesi kapanışa göre - %16,69 4 trilyon 183 milyar 29 trilyon (aştı)

NVIDIA 5 TRİLYON DOLAR EŞİĞİNİ AŞARAK REKOR TAZELEDİ

En değerli 10 şirket arasında 5 trilyon 229 milyar dolarla başı çeken Nvidia, martta yaşadığı 67 milyar 797 milyon dolarlık kaybın ardından nisanda 5 trilyon dolar eşiğini aşarak rekor tazeledi. Ay sonunda gelen kar satışları sonrası bu seviyenin üzerinde kalmayı başaramayan Nvidia, daha sonra tekrar toparlanarak 5 trilyon doları geçti.

İKİNCİ SIRADA ALPHABET VAR

Nvidia'nın en yakın takipçisi 4 trilyon 834 milyar dolarla Alphabet oldu. Onu 4 trilyon 309 milyar dolarla Apple izledi. Böylece Alphabet ve Apple'ın piyasa değeri 4 trilyon doların üzerine çıktı.

Listede dördüncü sırayı 3 trilyon 84 milyar dolarlık piyasa değeriyle Microsoft, beşinci sırayı ise 2 trilyon 933 milyar dolarla Amazon aldı. İlk 5'i 2 trilyon 36 milyar dolarla Broadcom, 1 trilyon 890 milyar dolarla TSMC, 1 trilyon 769 milyar dolarla Saudi Aramco, 1 trilyon 609 milyar dolarla Tesla, 1 trilyon 547,5 milyar dolarla Meta izledi.

Şirket Piyasa Değeri (Dolar) Alphabet 4 trilyon 834 milyar Apple 4 trilyon 309 milyar Microsoft 3 trilyon 84 milyar Amazon 2 trilyon 933 milyar Broadcom 2 trilyon 36 milyar TSMC 1 trilyon 890 milyar Saudi Aramco 1 trilyon 769 milyar Tesla 1 trilyon 609 milyar Meta 1 trilyon 547,5 milyar

DOLAR BAZLI EN GÜÇLÜ ARTIŞ ALPHABET’DE

Saldırıların başlangıcından bu yana şirketlerin performansları incelendiğinde, dolar bazında en güçlü artışı Alphabet gerçekleştirdi. Şirketin piyasa değeri söz konusu dönemde 1 trilyon 65 milyar dolar arttı.

Değer artışında Alphabet'i 923,6 milyar dolarla Nvidia izlerken, Amazon'un değeri 679 milyar dolar, Broadcom'un 521 milyar dolar, Apple'ın yaklaşık 430 milyar dolar, TSMC'nin 234 milyar dolar, Microsoft'un ise yaklaşık 167 milyar dolar arttı.

Şirket Piyasa Değeri Artışı (Dolar Bazında) Alphabet 1 trilyon 65 milyar Nvidia 923,6 milyar Amazon 679 milyar Broadcom 521 milyar Apple Yaklaşık 430 milyar TSMC 234 milyar Microsoft Yaklaşık 167 milyar

TESLA’NIN DEĞER ARTIŞI 98 MİLYAR 373 MİLYON DOLAR

Aynı dönemde Saudi Aramco'nun piyasa değeri 158 milyar dolar yükselirken, Tesla'nın değer artışı 98 milyar 373 milyon dolar oldu.

Bu dönemde piyasa değeri azalan tek şirket 92 milyar 627,63 milyon dolar kaybeden Meta oldu.

Savaşın başlangıcından bu yana şirketler oransal değer artışlarına göre incelendiğinde ise başı yüzde 34,38 ile Broadcom çekerken, onu yüzde 30,12 ile Amazon, yüzde 28,24 ile Alphabet izledi.