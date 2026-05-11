Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Savaş tüm piyasaları etkilerken, büyümeye devam ettiler: Gerilimin gölgesinde 4,2 trilyon dolarlık büyüme

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından başlayan savaştan neredeyse tüm piyasalar etkilendi. Ancak dünyanın en değerli 10 şirketi büyümeye devam etti. Paylaşılan verilere göre 10 şirketin toplam piyasa değeri yüzde 16,69 ve 4 trilyon 183 milyar dolar artışla 29 trilyon 240 milyar dolara ulaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Savaş tüm piyasaları etkilerken, büyümeye devam ettiler: Gerilimin gölgesinde 4,2 trilyon dolarlık büyüme
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.05.2026
saat ikonu 11:40
|
GÜNCELLEME:
11.05.2026
saat ikonu 11:40

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarla başlayan ardından İran'ın misillemeleriyle savaşa dönüşen süreçten bu yana dünyanın önde gelen şirketlerinin piyasa değerlerinde dalgalı bir seyir yaşandı.

HABERİN ÖZETİ

Savaş tüm piyasaları etkilerken, büyümeye devam ettiler: Gerilimin gölgesinde 4,2 trilyon dolarlık büyüme

Bilgi Okunma süresi 42 saniyeye düşürüldü.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve İran'ın misillemeleriyle devam eden süreçte, dünyanın önde gelen şirketlerinin piyasa değerlerinde dalgalı bir seyir izlendi.
Mart sonu itibarıyla en büyük 10 şirketin toplam piyasa değeri 1 trilyon 77 milyar dolar azalarak 23 trilyon 980 milyar dolara geriledi.
Nisan sonu itibarıyla ise aynı şirketlerin toplam piyasa değeri 3 trilyon 882 milyar dolar artarak 27 trilyon 862 milyar dolara yükseldi.
8 Mayıs itibarıyla şirketlerin toplam değeri 29 trilyon 240 milyar dolara ulaştı ve savaş öncesi kapanışa göre 4 trilyon 183 milyar dolar değer kazandı.
Nvidia, 5 trilyon 229 milyar dolarlık piyasa değeriyle en değerli şirket olurken, Alphabet 4 trilyon 834 milyar dolarla ikinci, Apple ise 4 trilyon 309 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı.
Dolar bazında en güçlü artışı 1 trilyon 65 milyar dolar ile Alphabet gerçekleştirirken, bu dönemde piyasa değeri azalan tek şirket Meta oldu.
Bilgi Okunma süresi 42 saniyeye düşürüldü.

MART AYINDA DÜŞÜŞ, NİSANDA YÜKSELİŞ

Mart sonu itibarıyla piyasa değerine göre en büyük 10 şirketin toplam büyüklüğü gerilim öncesi piyasa kapanışına göre bakıldığında, bir aylık dönemde yüzde 4,30 ve 1 trilyon 77 milyar dolar azalışla 23 trilyon 980 milyar dolara geriledi.

Büyük yatırım bankalarının "al" tavsiyeleri, yapay zeka yatırımlarına yönelik beklentiler ve jeopolitik risklerin azaldığına dair haber akışının etkisiyle söz konusu şirketlerin toplam piyasa değeri nisan sonu itibarıyla aylık bazda yüzde 16,19 ve 3 trilyon 882 milyar dolar artışla 27 trilyon 862 milyar dolara yükseldi.

TarihÖnemli GöstergeDeğerDeğişim (Yüzde)Değişim (Dolar)
Mart SonuEn Büyük 10 Şirketin Toplam Büyüklüğü23 trilyon 980 milyar dolar-4,30%-1 trilyon 77 milyar dolar
Nisan SonuEn Büyük 10 Şirketin Toplam Büyüklüğü27 trilyon 862 milyar dolar+16,19%+3 trilyon 882 milyar dolar
Savaş tüm piyasaları etkilerken, büyümeye devam ettiler: Gerilimin gölgesinde 4,2 trilyon dolarlık büyüme

MAYIS AYININ İLK HAFTASI YÜKSELİŞ HIZLANDI

Söz konusu şirketlerin değerinde en güncel piyasa kapanışı olan 8 Mayıs itibarıyla nisan sonuna göre yüzde 4,94 ve 1 trilyon 377,5 milyar dolarlık artış kaydedilirken, toplam değerleri 29 trilyon 240 milyar dolara ulaştı.

Böylece, savaş öncesi kapanışa göre yüzde 16,69 ve 4 trilyon 183 milyar dolar değer kazanan bu şirketler toplam 29 trilyon dolar seviyesini aştı.

KriterDeğerArtış YüzdesiArtış Miktarı (Dolar)Toplam Değer (Dolar)
8 Mayıs itibarıyla (Nisan sonuna göre)-%4,941 trilyon 377,5 milyar29 trilyon 240 milyar
Savaş öncesi kapanışa göre-%16,694 trilyon 183 milyar29 trilyon (aştı)

NVIDIA 5 TRİLYON DOLAR EŞİĞİNİ AŞARAK REKOR TAZELEDİ

En değerli 10 şirket arasında 5 trilyon 229 milyar dolarla başı çeken Nvidia, martta yaşadığı 67 milyar 797 milyon dolarlık kaybın ardından nisanda 5 trilyon dolar eşiğini aşarak rekor tazeledi. Ay sonunda gelen kar satışları sonrası bu seviyenin üzerinde kalmayı başaramayan Nvidia, daha sonra tekrar toparlanarak 5 trilyon doları geçti.

Savaş tüm piyasaları etkilerken, büyümeye devam ettiler: Gerilimin gölgesinde 4,2 trilyon dolarlık büyüme

İKİNCİ SIRADA ALPHABET VAR

Nvidia'nın en yakın takipçisi 4 trilyon 834 milyar dolarla Alphabet oldu. Onu 4 trilyon 309 milyar dolarla Apple izledi. Böylece Alphabet ve Apple'ın piyasa değeri 4 trilyon doların üzerine çıktı.

Listede dördüncü sırayı 3 trilyon 84 milyar dolarlık piyasa değeriyle Microsoft, beşinci sırayı ise 2 trilyon 933 milyar dolarla Amazon aldı. İlk 5'i 2 trilyon 36 milyar dolarla Broadcom, 1 trilyon 890 milyar dolarla TSMC, 1 trilyon 769 milyar dolarla Saudi Aramco, 1 trilyon 609 milyar dolarla Tesla, 1 trilyon 547,5 milyar dolarla Meta izledi.

ŞirketPiyasa Değeri (Dolar)
Alphabet4 trilyon 834 milyar
Apple4 trilyon 309 milyar
Microsoft3 trilyon 84 milyar
Amazon2 trilyon 933 milyar
Broadcom2 trilyon 36 milyar
TSMC1 trilyon 890 milyar
Saudi Aramco1 trilyon 769 milyar
Tesla1 trilyon 609 milyar
Meta1 trilyon 547,5 milyar

DOLAR BAZLI EN GÜÇLÜ ARTIŞ ALPHABET’DE

Saldırıların başlangıcından bu yana şirketlerin performansları incelendiğinde, dolar bazında en güçlü artışı Alphabet gerçekleştirdi. Şirketin piyasa değeri söz konusu dönemde 1 trilyon 65 milyar dolar arttı.

Değer artışında Alphabet'i 923,6 milyar dolarla Nvidia izlerken, Amazon'un değeri 679 milyar dolar, Broadcom'un 521 milyar dolar, Apple'ın yaklaşık 430 milyar dolar, TSMC'nin 234 milyar dolar, Microsoft'un ise yaklaşık 167 milyar dolar arttı.

ŞirketPiyasa Değeri Artışı (Dolar Bazında)
Alphabet1 trilyon 65 milyar
Nvidia923,6 milyar
Amazon679 milyar
Broadcom521 milyar
AppleYaklaşık 430 milyar
TSMC234 milyar
MicrosoftYaklaşık 167 milyar
Savaş tüm piyasaları etkilerken, büyümeye devam ettiler: Gerilimin gölgesinde 4,2 trilyon dolarlık büyüme

TESLA’NIN DEĞER ARTIŞI 98 MİLYAR 373 MİLYON DOLAR

Aynı dönemde Saudi Aramco'nun piyasa değeri 158 milyar dolar yükselirken, Tesla'nın değer artışı 98 milyar 373 milyon dolar oldu.

Bu dönemde piyasa değeri azalan tek şirket 92 milyar 627,63 milyon dolar kaybeden Meta oldu.

Savaşın başlangıcından bu yana şirketler oransal değer artışlarına göre incelendiğinde ise başı yüzde 34,38 ile Broadcom çekerken, onu yüzde 30,12 ile Amazon, yüzde 28,24 ile Alphabet izledi.

ŞirketDeğer Artışı/Azalışı (Dolar)Oransal Değer Artışı (%)
Saudi Aramco+158 Milyar-
Tesla+98 Milyar 373 Milyon-
Meta-92 Milyar 627.63 Milyon-
Broadcom-34.38
Amazon-30.12
Alphabet-28.24

ETİKETLER
#Jeopolitik Etkiler
#Teknoloji Hisseleri
#Abd İsrail İran Savaşı
#Şirket Piyasa Değeri
#Borsa Performansı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.