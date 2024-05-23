Savunma Sanayii Başkanlığından yatırım dolandırıcılığı uyarısı!

23 May 2024 17:13 - Güncelleme : 23 May 2024 17:19

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), "Yatırım Dolandırıcılığına Dikkat" başlığıyla yapılan açıklamada, Türk savunma sanayisi ekosisteminin; SSB koordinasyonunda tasarımdan seri üretime, AR-GE ve inovasyondan sanayileşmeye, yürüttüğü proje faaliyetleriyle tüm güvenlik birimleriyle dost ve kardeş ülkelerin ihtiyaçlarını, yerli ve milli imkanlarla en etkin biçimde karşılamak için çalışmalarını başarıyla sürdürdüğü belirtildi.

“SAVUNMA SANAYİSİ DEVLET VE BEKA MESELESİDİR”

Büyük fedakarlıklar ve zorluklar ile oluşturulan savunma sanayisinin, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamada yurt dışı bağımlılığı asgari seviyeye indirmek, rekabetçi bir teknoloji tabanı oluşturmak ve ihracatta hedeflenen seviyelere ulaşması için var gücüyle çalıştığı aktarılan açıklamada, "Ana yüklenicilerden, alt yüklenicilere, KOBİ'lerden, üniversite, enstitü ve araştırma kuruluşlarına kadar geniş bir yapıyı içinde barındıran savunma sanayiimiz, 96 milyar doları aşkın proje hacmi, 1.000'den fazla projesi ve 3 bin 500'ü aşkın firmasıyla gündelik siyasete malzeme edilmeyecek kadar önemli bir devlet ve beka meselesidir." ifadelerine yer verildi.

“SAVUNMA SANAYİSİ FİRMALARINA YATIRIM İÇİN SAHTE İLANLAR GÖRÜLMEKTEDİR”

Son zamanlarda internet siteleri ve sosyal medya platformlarında, savunma sanayisi firmalarına yatırım yapılarak gelir elde edilebileceğine dair sahte ilanlar ve haber benzeri içeriklerin görüldüğünün belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dolandırıcılığı amaçlayan bu tür ilan ve haberler tamamen gerçek dışıdır. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı olarak vatandaşlarımızın sahte ilan ve haberlere karşı dikkatli olmasını ve bu tür çağrılara itibar etmemesini önemle rica ederiz. Türk savunma sanayisi olarak 'Güçlenen Türkiye'nin Yükselen Yıldızı' olmaya, yeni ihracat rekorlarını kırmaya ve savunma sanayiinde tam bağımsız olana dek durmadan, duraksamadan çalışmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."