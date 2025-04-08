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 | İrem Çınar

Savunma Sanayii ihracatında rekor!

Savunma Sanayii sektörü 2025 Mart ayında ihracat rekoru kırdı. Açıklama Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'den geldi.

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Savunma Sanayii ihracatında rekor!
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
08.04.2025
saat ikonu 17:14
|
GÜNCELLEME:
08.04.2025
saat ikonu 17:17

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün yaptığı açıklamada Savunma ve havacılık sektörlerindeki ihracatın 2025 Mart ayında bir önceki yılın Mart ayına göre yüzde 147'lik tarihi bir artış rekoruna imza attığını belirtti.

Savunma Sanayii ihracatında rekor!

SAVUNMA SANAYİİ İHRACATI YÜKSELDİ

Görgün 2024 yılı Mart ayında 358 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracatın bu yıl 884 milyon dolara yükseldiğini söyledi.

Savunma Sanayii Başkanı yılın ilk çeyreğindeki sektörel ihracatın ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artışla 1 milyar 700 milyon dolar olarak gerçekleştiğini vurguladı.

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Savunma sanayi ne üretiyor?
Askeri araçlar, silah sistemleri, iletişim teknolojileri, siber güvenlik ve diğer savunma alanlarındaki ürün ve hizmetleri kapsar.
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