Savunma Sanayisinde stratejik hamle: Türk şirketi Avrupa’da gücünü gösterdi: İtalyan devini satın aldı

Türk savunma sanayisinin yükselen oyuncularından ARCA Savunma, uluslararası arenadaki varlığını güçlendirecek önemli bir satın almaya imza attı. Şirket, Avrupa’nın köklü askeri mühimmat üreticilerinden biri olan İtalyan Esplodenti Sabino’yu bünyesine kattı.

NATO PROJELERİNDE TECRÜBELİ BİR MARKA

Füze, mühimmat ve patlayıcı üretimi konularında uzmanlaşmış Esplodenti Sabino, bugüne kadar hem NATO ülkeleriyle hem de İtalya Savunma Bakanlığı ile çeşitli stratejik projelerde görev almış önemli bir üretici konumunda bulunuyor.

Satın alma sürecinin ARCA Savunma Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Terlemez tarafından yürütüldüğü öğrenildi. Anlaşmanın finansal boyutuna dair herhangi bir açıklama yapılmazken, ARCA’nın Avrupa’daki faaliyetlerinin merkezinin İtalya’nın Milano kentinde olacağı belirtildi.

ÇORUM’DAN KÜRESELE UZANAN ÜRETİM GÜCÜ

ARCA Savunma, Türkiye’nin Çorum ilindeki üretim tesisinde çeşitli kalibrelerde top, havan ve silah mühimmatının yanı sıra 20 ila 40 kilometre menzilli roketler ile plastik patlayıcılar üretiyor. Şirket, Amerika kıtasındaki rakiplerine kıyasla daha yüksek top mermisi üretim kapasitesiyle dikkat çekiyor.

ARCA'nın bünyesine kattığı İtalyan tesisin üretim kapasitesi ve yeni dönemde hangi projelere odaklanacağı ise sektör tarafından merakla takip ediliyor.

AVRUPA SAVUNMA SANAYİSİNDE GÜÇLENME HEDEFİ

Bu satın alma ile birlikte ARCA Savunma, Avrupa savunma pazarındaki konumunu güçlendirmeyi ve uluslararası ölçekte stratejik üretim kabiliyetini artırmayı hedefliyor. Şirket, bu hamlesiyle küresel savunma ekosisteminde daha etkin bir oyuncu olma yolunda önemli bir adım atmış oldu.