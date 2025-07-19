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 | İrem Çınar

Savunma Sanayisinde stratejik hamle: Türk şirketi Avrupa’da gücünü gösterdi: İtalyan devini satın aldı

Türk savunma sanayisinin önde gelen firmalarından ARCA, Avrupa’daki varlığını güçlendirmek adına önemli bir adım attı. Şirket, İtalya’nın köklü mühimmat üreticilerinden Esplodenti Sabino’yu bünyesine katarak kıtadaki etkisini artırdı. NATO ve İtalya Savunma Bakanlığı ile yürüttüğü projelerle tanınan Esplodenti, artık Türk sermayesinin gücüyle faaliyetlerine devam edecek.

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Savunma Sanayisinde stratejik hamle: Türk şirketi Avrupa’da gücünü gösterdi: İtalyan devini satın aldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 15:52
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 15:52

Türk savunma sanayisinin yükselen oyuncularından ARCA Savunma, uluslararası arenadaki varlığını güçlendirecek önemli bir satın almaya imza attı. Şirket, Avrupa’nın köklü askeri üreticilerinden biri olan İtalyan Esplodenti Sabino’yu bünyesine kattı.

NATO PROJELERİNDE TECRÜBELİ BİR MARKA

Füze, mühimmat ve üretimi konularında uzmanlaşmış Esplodenti Sabino, bugüne kadar hem ülkeleriyle hem de Savunma Bakanlığı ile çeşitli stratejik projelerde görev almış önemli bir üretici konumunda bulunuyor.

sürecinin ARCA Savunma Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Terlemez tarafından yürütüldüğü öğrenildi. Anlaşmanın finansal boyutuna dair herhangi bir açıklama yapılmazken, ARCA’nın Avrupa’daki faaliyetlerinin merkezinin İtalya’nın Milano kentinde olacağı belirtildi.

Savunma Sanayisinde stratejik hamle: Türk şirketi Avrupa’da gücünü gösterdi: İtalyan devini satın aldı

ÇORUM’DAN KÜRESELE UZANAN ÜRETİM GÜCÜ

ARCA Savunma, Türkiye’nin Çorum ilindeki üretim tesisinde çeşitli kalibrelerde top, havan ve silah mühimmatının yanı sıra 20 ila 40 kilometre menzilli roketler ile plastik patlayıcılar üretiyor. Şirket, Amerika kıtasındaki rakiplerine kıyasla daha yüksek top mermisi üretim kapasitesiyle dikkat çekiyor.

ARCA'nın bünyesine kattığı İtalyan tesisin üretim kapasitesi ve yeni dönemde hangi projelere odaklanacağı ise sektör tarafından merakla takip ediliyor.

AVRUPA SAVUNMA SANAYİSİNDE GÜÇLENME HEDEFİ

Bu satın alma ile birlikte ARCA Savunma, Avrupa savunma pazarındaki konumunu güçlendirmeyi ve uluslararası ölçekte stratejik üretim kabiliyetini artırmayı hedefliyor. Şirket, bu hamlesiyle küresel savunma ekosisteminde daha etkin bir oyuncu olma yolunda önemli bir adım atmış oldu.

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#Ekonomi
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