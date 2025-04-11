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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Sayaçlarda zorunlu değişim! Son tarih verildi: Hepsi tek tek sökülecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yeni genelgesiyle 2014-2019 arası üretilen sayaçlar için değişim zorunlu hale geldi. Başvurusunu zamanında yapmayanlara ise para cezası uygulanacak.

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Sayaçlarda zorunlu değişim! Son tarih verildi: Hepsi tek tek sökülecek
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.04.2025
saat ikonu 15:00
|
GÜNCELLEME:
11.04.2025
saat ikonu 15:00

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı yeni "Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği", Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, 2014 ile 2019 yılları arasında üretilmiş doğal gaz sayaçlarının 31 Aralık 2025 tarihine kadar yenilenmesi zorunlu hale geldi. Bu düzenleme, enerji tüketiminde daha doğru ölçüm yapılabilmesini sağlamak ve olası ölçüm sapmalarının önüne geçmek amacıyla hayata geçirildi.

Sayaçlarda zorunlu değişim! Son tarih verildi: Hepsi tek tek sökülecek

ESKİ SAYAÇLAR YERİNİ AKILLILARA BIRAKACAK

Zamanla hassasiyetini kaybeden eski sayaçlar, tüketim miktarının hatalı hesaplanmasına neden olabiliyor. Bu sorunu ortadan kaldırmak amacıyla, modern teknolojilerle donatılmış yeni nesil sayaçların kullanıma alınması planlanıyor. Bu sayaçlar, özellikle uzaktan veri okuma özelliğiyle hem kullanıcılar hem de dağıtım şirketleri açısından büyük kolaylık sağlayacak.

Sayaçlarda zorunlu değişim! Son tarih verildi: Hepsi tek tek sökülecek

BAŞVURU ZORUNLU, ÜCRET YOK

2014-2019 arasında üretilen doğal gaz sayaçlarına sahip vatandaşların, sayaç değişimi için ilçe belediyelerine ya da doğal gaz dağıtım şirketlerine başvuruda bulunması gerekiyor. Başvurular sonrasında, yetkili ekipler tarafından sayaçlar sökülerek denetlenecek. Uygun bulunmayan sayaçlar, herhangi bir ücret talep edilmeksizin yeni ve akıllı sayaçlarla değiştirilecek.

Sayaçlarda zorunlu değişim! Son tarih verildi: Hepsi tek tek sökülecek

SÜREYİ KAÇIRANLARA CEZA

Yönetmelikte belirtilen son başvuru tarihi 31 Aralık 2025. Bu tarihe kadar gerekli işlemleri yaptırmayan ya da bildirimde bulunmayan kullanıcılar için 10 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulanacak. Bu nedenle, kullanıcıların belirlenen takvimi dikkate alarak en kısa sürede başvurularını gerçekleştirmesi önem taşıyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Kaç çeşit elektrik sayacı vardır?
Genel olarak dört ana başlık altında toplanabilirler: mekanik sayaçlar, elektromekanik sayaçlar, dijital sayaçlar ve akıllı sayaçlar.
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