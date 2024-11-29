Sayılar 2 milyonu geçti! Kuryelere yeni düzenleme geliyor! İşte kurye olmak için şartlar

29 Kasım 2024 13:01 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 13:10

Motokuryelere yönelik yeni bir düzenleme yolda. Sayıları 2 milyonu bulan kuryelerinde yapılacak düzenlemeyle adli sicil kaydının temiz olması şartı aranacak ve mesleki yeterlilik sertifikası zorunlu hale getirilecek. İşte detaylar...

İçişleri Bakanlığı​ ile BTK​'nın üzerinde çalıştığı motokurye​ düzenlemesinde sona gelindi. Yapılacak düzenlemeyle kurye olacak kişilerde 2 şart aranacak. Mesleki yeterlilik sertifikası zorunlu olacak ve adli sicil kaydının temiz olması gerekecek. Motosiklet Sürücüleri Federasyonu (MOSEF) Genel Başkanı Murat Tomris, Türkiye'de kayıtlı bir milyon, kayıtdışılarla birlikte ise iki milyona yaklaşan motokurye sayısına ulaşıldığını belirtti. Tomris, sektördeki kayıtdışı hizmetlerin milyarlarca liralık vergi kaybına neden olduğunu ifade etti.

"UYUŞTURUCU TAŞITIYORLAR"

Sabah'ta yer alan habere göre; Tomris, kayıtdışı çalışan motokuryelerin WhatsApp ve Telegram grupları üzerinden anlık işlerde görev aldığını ve sektörde adli sicil şartı gibi güvenlik prosedürleri aranmadığı için hapishaneden çıkan birçok kişinin motokuryeliğe başladığını vurguladı. Son dönemde uyuşturucu baronlarının kurumsal firma kıyafeti giyen motokuryelere uyuşturucu taşıttığını belirten Tomris, bazen motokuryelerin bilmeden de uyuşturucu ticaretine aracılık ettiğini söyledi.

Tomris, "Örneğin bir müşteri 'acilen takım elbisemin şu adresten şu adrese gönderilmesi lazım' diye ilan açıyor ve 2 bin lira vereceğini söylüyor. Bu takım elbisenin gizli bir yerine uyuşturucu saklayarak, motokuryeye taşıtabiliyor" dedi. Çürük elmalar nedeniyle tüm sektörün zan altında kaldığını kaydeden Tomris, "Bazı münferit olaylar nedeniyle evinde yalnız olan bir kadın kuryeye kapıyı açmaya korkuyor" diye konuştu.

BAKAN DÜZENLEME​ GETİRİLECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise, pandemiyle birlikte motorlu kurye sayısında ciddi bir artış olduğunu belirterek, "Hem güvenlik hem de kuryeleri koruma anlamında bir düzenleme gerekiyor. Bu süreci İçişleri Bakanlığı ve BTK ile yürütüyoruz. Kuryeler evlerimize kargo getiriyorlar, güvenliğimizi sağlamamız için onlara sorumluluk getireceğiz" ifadelerini kullandı.

ADLİ SİCİLLERİNİN TEMİZ OLMASI GEREKECEK

Son rötuşların yapıldığı çalışma kapsamında bir yerde motokurye olarak çalışacak kişilerin adli sicil kayıtlarının temiz olması şartının getirileceği öğrenildi. Ayrıca her önüne gelenin motokurye olmasını önlemek amacıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu ile yapılacak protokol kapsamında mesleki yeterlilik sertifikası sahibi olmaları şartı aranacak. Geliştirilmesi düşünülen Kurye Bilgi Sistemi (KUBİS) ile tüm kuryelerin kayıt altına alınması ayrıca kuryelerin çalıştığı kurum dışında başka bir iş veya müşteriye ilişkin ürün yakalatması halinde cezai işlem uygulanması sağlanacak.