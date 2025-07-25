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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Sayıştay işçi alımı yapacak! İşçi alımı başvuruları nereden yapılacak?

Sayıştay, sürekli işçi kadrolarında çalıştırılmak üzere 11 şoför alacak.

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Sayıştay işçi alımı yapacak! İşçi alımı başvuruları nereden yapılacak?
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 14:07
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 14:07

Başkanlığı, hizmet birimlerinde sürekli işçi kadrolarında çalıştırılmak üzere 11 edecek. Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Başkanlığın hizmet birimlerinde sürekli işçi kadrolarında çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 11 şoför alınacak.

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?


Başvurular İŞKUR'un internet sitesinden 28 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde sistem üzerinden çevrim içi yapılacak. Sayıştay'da, 11 Ağustos'ta noter huzurunda kura çekilecek.

Sayıştay işçi alımı yapacak! İşçi alımı başvuruları nereden yapılacak?

İŞKUR tarafından gönderilen listedeki adaylar arasından kura çekimiyle açık iş sayısının 4 katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek. Kura sonucu belirlenen adaylar, sözlü sınava tabi tutulacak.

Ataması yapılan işçiler için iki aylık deneme süresi uygulanacak.

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#Ekonomi
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