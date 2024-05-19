Schengen kabusu devam ediyor! Vize alamayan yerli turistin tatil rotası değişti

19 May 2024 14:21 - Güncelleme : 19 May 2024 14:22

En pahalı plaja giriş 25 bin liraya dayandı! Ücretlere tepki için 'Havlu Hareketi' kıyılara iniyor

En pahalı plaja giriş 25 bin liraya dayandı! Ücretlere tepki için 'Havlu Hareketi' kıyılara iniyor

Avrupa ülkeleri vize vermeyince, Türk turistler rotayı Dubai'ye çevirdi. Türkiye'nin Schengen vizesi kabusu devam ederken, yerli turistlerin alternatif adresi Dubai oldu.

TATİLE GİDEN TÜRK TURİST SAYISI ARTTI

Bu yılın ilk 3 ayında Dubai’ye tatile giden Türk turist sayısı geçen yıla göre yüzde 49 artarak 66 bine çıktı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 11 arttı.

DAHA ÇOK TURİST ÇEKMENİN YOLLARINI ARIYOR

Birleşik Arap emirlikleri ülkesinin 2. büyük kenti olan Dubai'de yönetim, turizm yatırımlarına ağırlık veriyor. Mayıs ayı başında uluslararası turizm fuarına ev sahipliği yapan Dubai, Türkiye’den daha fazla turist çekmenin yollarını arıyor.