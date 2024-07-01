Schengen ülkeleri 1,6 milyon vizeyi reddetti 130 milyon Euro kazandı! En çok para kaybeden Türkler oldu
Reddedilen Schengen vizesi başvurularından Avrupa Birliği devletleri 130 milyon Euro gelir elde etti. Schengen ülkeleri Türk vatandaşları tarafından yapılan 169 bin 514 vize başvurusu reddetti. Bu başvuruların oluşturduğu kaynak 13,5 milyon Euro oldu.
Avrupa Birliği (AB) vize reddi sayesinde rekor kazanç elde etti.
EUObserver'ın paylaştığı son araştırmaya göre, Schengen ülkeleri reddettikleri vizelerden 130 milyon Euro gelir sağladı.
2023 yılında reddedilen toplam 1,6 milyon vize başvurusu arasında en çok para kaybeden 13,5 milyon euro'luk harcama ile Türkler oldu.
AB 130 MİLYON EURO KAZANDI
Schengen ülkelerine yapılan vize başvuruları reddedilse bile misyonlara ödenen başvuru ücretleri iade edilmiyor.
Bu kapsamda AB, reddedilen vize başvurularından 130 milyon Euro gelir elde etti.
Türk vatandaşları tarafından yapılan 169 bin 514 vize başvurusu reddedildi. Bu başvuruların oluşturduğu kaynak 13,5 milyon euro'ya çıktı.
Toplam 1,6 milyon vize başvurusu arasında en çok para kaybeden 13,5 milyon Euro'luk harcama ile Türkler oldu.
Türkleri 13,3 milyon euro ile Cezayirliler, 12,1 milyon euro ile Hintliler, 10,9 milyon euro ile Faslılar ve 4,8 milyon euro ile Çinliler takip etti.
AFRİKA ÜLKELERİNDE RETLER YÜKSEK SEVİYEDE
130 milyon Euro'luk gelirin yüzde 90'ı Afrika ve Asya ülkelerinde yapılan başvurulardan geldi.
Gana, Senegal ve Nijerya gibi ülkelerde reddedilen başvuru sayısı yüzde 40, yüzde 50 bandına dayandı.
En yüksek reddedilme oranına sahip 5 ülke yüzde 57,7 ile Komorlular oldu. Komorlular 2 bin 174 reddedilen vize ile 173 bin 920 euro harcadı.
Diğerleri ise şöyle sıralandı;
Pakistanlılar - yüzde 48,2
Bissau-Gineliler - yüzde 47,9
Ganalılar - yüzde 46,7
Malis - yüzde 46,4