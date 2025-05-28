Schengen vizesi karaborsaya düştü! Randevu bekleyenler dikkat!

Avrupa'ya geçiş için Türk vatandaşlarının alması zorunlu olan Schengen vizesi krizi büyüyerek devam ediyor. Aylardır vize randevusu bekleyen insanlar mağduriyet yaşıyor. Vize görüşmelerini düzenleyen şirket hakkında çıkan karaborsa iddiaları ise olayı farklı boyuta taşıdı.

Türk vatandaşlarının Avrupa'ya gidebilmek için başvurduğu Schengen vizesi süreci artık kabusa döndü. Vize çıkmadığı için işlerini erteleyenler, uçak bileti yanan vatandaşlar mağduriyet yaşıyor. Schengen vizesi veren firma ile ilgili olarak sosyal medyada inanılmaz iddialar dolaşıyor. Toptan alınan randevuların karaborsadan dağıtılmasına ilişkin söylentiler vize bekleyenlerin kafasını karıştırıyor.

Almanya ve İtalya vizeleri için resmi başvuru platformu iDATA üzerinden yapılmaya çalışılan işlemler, büyük ölçüde aracıların kontrolüne geçtiği iddia ediliyor. Turistik vizeden aile birleşimine kadar her kategoride randevular aylar sonrasına verilirken, aracı firmalar bu randevuları 200 ile 1000 Euro arasında değişen ücretlerle satıyor. Resmî internet sitesinden doğrudan randevu almak isteyenler ise çoğu zaman “uygun tarih yok” uyarısıyla karşılaşıyor.

PARAYLA RANDEVU SATILIYOR İDDİASI

Ankara ve İzmir’de 200 Euro’ya randevu satan aracıların İstanbul tarifesi 250 Euro. “Altın” veya “VIP” başvuru adı altında 1000 Euro’ya kadar çıkan randevular söz konusu. iDATA’nın resmi hizmet bedeli 45 Euro. Aracı firmaların toplu alımlarla randevu bekleyenleri egale ettiği düşünülüyor.

KONSOLOSLUĞUN CEVABI MERAKLA BEKLENİYOR

Alman Konsolosluğu’nun konuya ilgili bir açıklama yapmaması, iDATA sisteminin sorgulanamaması ve sahte e-postalarla dolandırıcılık olayları krizi derinleştiriyor.