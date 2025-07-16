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Ekonomi
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 | Özge Sönmez

Schengen vizesine harcanan rakam dudak uçuklattı!

Schengen vizesi başvurularında vatandaşların çilesi bitmiyor. Aylar sonraya bulunabilen vize randevularının yanında bir de yüksek oranda ret verilmesi tepki çekerken Türkiye'nin Schengen vizesine harcadığı rakam dudak uçuklattı. İşte detaylar...

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Schengen vizesine harcanan rakam dudak uçuklattı!
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 08:03
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 08:03

Son yıllarda 'den yapılan vize başvurularının yüksek oranda reddedilmesi vatandaşları bezdirdi. Randevu almak için aylarca beklenirken, başvuruların da büyük oranda reddedilmesi belirsizliği arttırdı. İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye'nin Schengen vizesine ne kadar para harcadığını açıkladı. Astronomik rakam dudak uçuklattı.

Schengen vizesine harcanan rakam dudak uçuklattı!

15 YILDA 775 MİLYON EURO

Zeytinoğlu, “Çileli Schengen sürecinde Türk vatandaşları son 15 yılda toplam 775 milyon euro ödedi” dedi.

HEM MADDİ HEM DE MANEVİ YÜK

Dünya Gazetesi'nin haberine göre Zeytinoğlu, özellikle iş insanları ve öğrencilerin karşılaştığı vize reddi ve gecikmelerin AB ile ekonomik ilişkileri zedelediğini belirtti. Avrupa’ya seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları için süreç hem maddi hem manevi yük haline gelirken, vize başvurularında karşılaşılan belirsizlik de artıyor.

Schengen vizesine harcanan rakam dudak uçuklattı!

RET ORANI HALA YÜKSEK

AB’nin 2023’te başvurularında reddetme oranı yüzde 16,1 iken, 2024’te bu oran yüzde 15’e geriledi. Ancak süreç, 2015'teki yüzde 9,4’lük ret oranına göre hâlâ yüksek. Bekleme süreleri ise ciddi şekilde arttı; randevu bulmakta zorlanan başvuru sahipleri, uzun bekleme süresi ve yüksek ücretler nedeniyle mağduriyet yaşıyor.

TÜRK VATANDAŞLARI 1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPTI

Yurt dışında gayrimenkul alımları da hız kesmeden devam ediyor. 2024’ün ilk beş ayında Türk vatandaşları yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım yaptı. Türklerin en çok tercih ettiği ülkelerin başında ise gayrimenkulden yüksek kira getirisi sağlayan BAE (Dubai) geliyor. Aynı dönemde yabancıların Türkiye’de yaptığı gayrimenkul yatırımları ise yüzde 19,5 artarak 1 milyar 31 milyon dolara ulaştı.

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ETİKETLER
#türkiye
#Schengen vizesi
#Vize Reddi
#Randevu Süresi
#Ab Ilişkileri
#Ekonomik Etkileri
#Gayrimenkul Yatırımı
#Ekonomi
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