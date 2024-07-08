Sebze fiyatları uçabilir: Çiftçiyi fitotoksitite korkusu sardı, üretim tehlikede!

08 Temmuz 2024 20:01 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 20:06

Murat Karayalçın'dan SHP tepkisi: Öyle bir şey olamaz

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Bursa Karacabey ovasında fitotoksitite tehlikesi yaşanıyor. Oda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ramazan Düzen, İsmetpaşa Mahallesi'nde düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, fitotoksitit sorununun Manyas Gölü'nden gelen sulama suyuna karışan çeltik ot ilaçlarından kaynaklandığını ve bu durumun 200 bin dekar sebze tarım alanını etkilediğini belirtti.

“HEPİMİZİN SORUNU”

Düzen, bu sorunun sadece çiftçileri değil, tüm Karacabey'i etkilediğini vurgulayarak, "Çiftçi para kazanırsa, esnaf ve sanayide de para kazanır. Bu sorun hepimizin sorunudur. Bu nedenle sivil toplum kuruluşları ve ilçemizin tüm kesimlerinden duyarlılık ve çözüm için birlikte hareket etmeyi bekliyoruz." dedi.

Fitotoksitit, sulama suyundaki ilaç kalıntılarının bitkilere zarar vermesi anlamına geliyor. Bu durum, ürünlerde verim düşüklüğü, yaprak kıvrılması, renk solması ve ölüm gibi sorunlara yol açabiliyor. Düzen, sorunun çözümü için yetkililerden acil önlem alınmasını talep etti.

“ÜRETİM YAPAMAZ HALE GELECEKTİR”

"Manyas Gölü'nden gelen suyun karıştığı Karadere Çayı ve Karacabey Sulama Sahası içerisinde olan ova köylerimiz bu sıkıntının en çok görüldüğü bölgelerdir" diyen Erbatur, sözlerini şöyle tamamladı; "Ziraat Odası olarak yaptığımız saha çalışmalarına göre, Karacabey ovasının tek kurtuluşu, Karacabey Sulama Sahası'na 30-35 kilometre uzaklıkta olan Manyas Barajı'ndan Manyas Gölü'ne akan suyun kesilerek direkt olarak Karacabey Sulama Sahası'na gelmesidir. Eğer barajdan su direkt olarak gelmezse, Türkiye'de sebze yetiştiriciliğine büyük katkı sağlayan Karacabey Ovası ciddi verim kayıplarına dayanamayarak üretim yapamaz hale gelecektir. Buradan devlet büyüklerimize, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine, milletvekillerimize, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü yetkililerine sesleniyoruz; 'Lütfen Karacabey ovasının durumunu gelip sahada görün.' Bu soruna acilen hep birlikte çözüm bulmamız gerekmektedir. Karacabey Ziraat Odası olarak tüm yetkililer ile iş birliği yapmaya hazırız. Karacabey ovasında bu zarardan etkilenen çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."