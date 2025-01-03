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SED ödemeleri 2025 zammı belli oldu! İşte çocuk yardım parası yeni tutarları

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
03 Ocak 2025 10:55 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 11:01

Sosyal yardım ödemelerinde yapılacak zamlar belli oldu. Ocak 2025'te yapılacak zamlarla birlikte, SED (Sosyal Ekonomik Destek) yardımı yeni tutarları ortaya çıktı.

Yeni yıl ile birlikte memur maaşlarına yapılacak zamlar ve sosyal yardım kalemlerindeki artışları da etkiliyor. 2025 yılı itibarıyla SED ödemeleri 2025 zammı belli oldu. Peki, 2025 çocuk yardımı parası ne kadar oldu? İşte zamlı yardım ödemeleri.

SED ödemeleri 2025 zammı belli oldu! İşte çocuk yardım parası yeni tutarları - 1. Resim

MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU

TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Aylık enflasyon yüzde 1,03 olurken 6 aylık enflasyon oranı da yüzde 15,75 oldu.

Memur zammı da yüzde 11,55 olarak hesaplandı. Yüzde 11,55'lik 6 aylık memur zam oranıyla SED ödemelerini değiştirdi.

SED ödemeleri 2025 zammı belli oldu! İşte çocuk yardım parası yeni tutarları - 2. Resim

SED ÖDEMELERİ MEMUR MAAŞIYLA ZAMLANDI

İşte 2025 yılında uygulanacak o tutarlar;

SED ödemeleri 2025 zammı belli oldu! İşte çocuk yardım parası yeni tutarları - 2. Resim

  • Okul Öncesi Çocuk: 4.312,03 TL – 4.810 TL
  • İlköğretim Çocuk: 6.468,05 TL – 7.215,1 TL
  • Ortaöğretim Çocuk: 6.899,25 TL – 7.696,1 TL
  • Ortaöğretim Çağında Okumayan Çocuk: 4.312,03 TL – 4.810 TL
  • Yüksek Öğretim Çocuk: 7.761,66 TL – 8.658,1 TL
  • Kuruluş Bakımından Ayrılan Genç: 3.449,62 TL – 3.848 TL

SED ödemeleri 2025 zammı belli oldu! İşte çocuk yardım parası yeni tutarları - 3. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com

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