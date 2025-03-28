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 | İrem Çınar

SEDDK açıkladı! 'Özel Sigortalarım' uygulaması e-Devlette kullanıma açıldı

Sigortacılık işlemlerinin daha hızlı, pratik ve etkili bir şekilde yönetilebilmesi için geliştirilen "Özel Sigortalarım" uygulaması, artık e-Devlet mobil ve web platformlarında erişilebilir hale geldi. Tüm sigorta poliçeleri artık e-Devlet üzerinden kolayca takip edilebilecek.

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SEDDK açıkladı! 'Özel Sigortalarım' uygulaması e-Devlette kullanıma açıldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.03.2025
saat ikonu 17:32
|
GÜNCELLEME:
28.03.2025
saat ikonu 17:32

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin müşterek çalışmalarıyla geliştirilmekte olan "E-Devlet/Özel Sigortalarım" projesinde ilk faz başarıyla tamamlandı.

ARTIK TÜM SİGORTA POLİÇELERİ BİR ARADA

Sigortacılık alanında vatandaşlarımıza hızlı, kolay ve etkin bir erişim sağlama ve işlem yapma imkanları sunmak üzere geliştirilen "Özel Sigortalarım" uygulaması e-Devlet mobil ve web uygulama kanalları üzerinden kullanıma açıldı.

TEK EKRAN ÜZERİNDEN ULAŞILABİLECEK

Söz konusu uygulama ile farklı sigorta şirketlerinden sahip olunan poliçelere araç, sağlık, can ve yangın branşları altında özet ve detay seviyede e-Devlet “Özel Sigortalarım” tek ekranı üzerinden ulaşılabilecek. Özel Sigortalarım ile sadece bireysel sigorta poliçeleri değil, aynı zamanda DASK, TARSİM ve BES sözleşmeleri de kolayca görüntülenebilecek.

Uygulama sayesinde;

  • Yaşayan ve sonlanmış poliçelerin özet bilgilerine,
  • Yenileme tarihi yaklaşan poliçeler için kalan gün bilgisine,
  • Poliçe ve hasar detaylarına,
  • Kredi bağlantılı poliçelerde banka ve şube bilgilerine,
  • İlgili çağrı merkezi iletişim bilgilerine, hızlı ve kolay erişimin yanı sıra aynı ekranda poliçe ve hasarlara ilişkin şikâyet kaydı oluşturma ve takip etme imkânı da sağlanacak.
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Sıkça Sorulan Sorular

Seddk'nin görevi nedir?
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye'de sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerinin düzenlenmesi, denetlenmesine ilişkin görevleri yürütmek amacıyla 2019 yılında İstanbul merkezli olarak kurulmuş bir kurumdur.
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#Ekonomi
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