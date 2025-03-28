SEDDK açıkladı! 'Özel Sigortalarım' uygulaması e-Devlette kullanıma açıldı

Sigortacılık işlemlerinin daha hızlı, pratik ve etkili bir şekilde yönetilebilmesi için geliştirilen "Özel Sigortalarım" uygulaması, artık e-Devlet mobil ve web platformlarında erişilebilir hale geldi. Tüm sigorta poliçeleri artık e-Devlet üzerinden kolayca takip edilebilecek.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin müşterek çalışmalarıyla geliştirilmekte olan "E-Devlet/Özel Sigortalarım" projesinde ilk faz başarıyla tamamlandı.
Sigortacılık alanında vatandaşlarımıza hızlı, kolay ve etkin bir erişim sağlama ve işlem yapma imkanları sunmak üzere geliştirilen "Özel Sigortalarım" uygulaması e-Devlet mobil ve web uygulama kanalları üzerinden kullanıma açıldı.
Söz konusu uygulama ile farklı sigorta şirketlerinden sahip olunan poliçelere araç, sağlık, can ve yangın branşları altında özet ve detay seviyede e-Devlet “Özel Sigortalarım” tek ekranı üzerinden ulaşılabilecek. Özel Sigortalarım ile sadece bireysel sigorta poliçeleri değil, aynı zamanda DASK, TARSİM ve BES sözleşmeleri de kolayca görüntülenebilecek.
Uygulama sayesinde;