SEDDK sağlık sigortalarında asgari teminat limitleri değişti

28 Aralık 2024 12:43 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 12:48

SEDDK, vize ve ikamet izni taleplerinde yaptırılacak sağlık sigortalarında asgari teminat limitlerini güncelledi. Genelge 1 Nisan 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

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Sağlık sigortalarında asgari teminat limitleri güncellendi. Sigortanın teminat kapsamında değişiklik yapılarak poliçelerde asgari bir standart sağlanması amacıyla ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin sağlık hizmetlerinin teminat dışında bırakılmaması düzenlendi.

20 KAMU HASTANESİ İÇİN ÖZEL TEMİNAT LİMİTİ

Ülke genelindeki 20 kamu hastanesi için özel teminat limiti belirlendi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), "Vize ve İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge" yayımladı.

Genelge ile anlaşmalı ve anlaşmasız sağlık kuruluşlarındaki yıllık asgari teminat limitlerinin günümüz koşullarına uygun şekilde güncellenecek.

Yapılan düzenleme ile sigortanın kapsayıcılığının ve kullanılabilirliğinin arttırılması hedeflenmekte. Genelge ise 1 Nisan 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.