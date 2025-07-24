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 | Bengü Sarıkuş

Sefer Şener, İslam Memiş, Celal Toprak, Merkez Bankası faiz kararını yorumladı: "Haftaya kredi faizlerine yansıyacak"

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının faiz kararına ilişkin Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener, Finans Analisti İslam Memiş, TGRT Haber Ekonomi Müdürü Celal Toprak, TGRT Haber'e özel değerlendirmede bulundu.

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Sefer Şener, İslam Memiş, Celal Toprak, Merkez Bankası faiz kararını yorumladı:
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 14:17
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 14:27

Kurulu, Başkan Fatih Karahan başkanlığında Temmuz ayı faiz kararını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 300 baz puan indirerek yüzde 43'e çekti.

Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener: " Bu uygun zamanda yapıldı. 35'li seviyelerde. Temmuz ayında da daha düşük rakamlar görmüş olacağız. MB bir sonraki toplantısı Eylül'de olduğu için en uygun zamanda faiz indirimi yaptı aslında. Kasım ayından itibaren MB indirim için Temmuz olduğunu belirtmiştik. Faizin 43 seviyesine gelmesi ve gecelik borçlanmanın 49'dan 46'ya gelmesi önemli. Kredi faizlerine önümüzdeki haftadan itibaren yansımaya başlar. Firmaların daha ucuz finansmana ulaşması gerekiyor. Çok düşük faiz politikası da denendi daha önce. Üretime ihracata dönük kredilerin önünün açılması gerekiyor. İş dünyasının beklentisi, enflasyonun iyileşme beklentisi bu faiz indirimini beraberinde getirdi. Düşüşe paralel olarak 2-3 puanlık yıllıklandırılmış kredilerde geri çekilme göreceğiz. Eylül'de yeniden bir faiz indirimi beklenecek."

Sefer Şener, İslam Memiş, Celal Toprak, Merkez Bankası faiz kararını yorumladı: "Haftaya kredi faizlerine yansıyacak"

Finans Analisti İslam Memiş: "TCMB piyasada aynı kanıyla olduğu mesajını verdi. Piyasayla aynı dili konuştuğu mesajını verdi. Kredi muslukları acil açılmalı. İşletmeler acil kredi bekliyor. Ev alacaklar için maliyetler artıyor. SN. Cumhurbaşkanı sosyal konut projeleri açıklayacak ama kredi konusunda hızlı davranılmalı. Kredi muslukları açılmazsa Eylül'den itibaren bugünlük sürecin sonuçlarını tecrübe ederiz Faizlerde düşüşe başladık, enflasyonda düşüş başladı. Biraz daha hayata yansıyan sonuçlar almamız lazım. Toplum, "bana ne zaman yansıyacak?" diye bakıyor. Bence sahayla çalışan, kamunun ortak dil kullanması lazım."

Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener: "Enflasyonla mücadele ediyoruz, politika faizinin yüksek olması gerekiyordu. Bundan sonra artık KOBİ'lerin önünün açılması lazım. 300 baz puanın bankalardaki kredi oranlarına yansıtılması gerekiyor. Konut ve ihtiyaç kredilerine de yansıtılmalı. Enflasyon ve politika faişzi arasında büyük bir fark var. Nedeni vatandaşın dövize yönelmemesi. Kredilere en az 3'er puan indirim olması gerekiyor."

"Dövize yönelim olamayacaktır, rezervleri çok kuvvetli. MB orada kararlı. Faizi indirse de indirilen oranların dövize gitmesini istemiyor. İsteyen borsa ya da farklı yatırımlarda değerlendirebilir parasını. Ama borçların kapanması için de kredi faizlerinin düşmesi gerekiyor. Sadece MB kararı yeterli değil, bankaların da kredi masraflarında faizlerde MB elini kolaylaştırması lazım."

TGRT Haber Müdürü Celal Toprak: "Bankaların şimdiden itibaren harekete geçmesi lazım. Çünkü hızlı hareket etmemiz lazım. Buna hazırlık yapan inşaat şirketleri var. Bazı inşaat şirketleri faizleri indirdi konut satışlarında. Bankaların da peş peşe faiz indirimi haberlerinin gelmesi lazım. Bankalar MB kaynaklı faizlerin yüksek olduğunu söylüyordu. Şimdi tam zamanı onlar da faiz indirerek destek olabilirler."

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#para politikası
#kredi faizleri
#faiz indirimi
#Enflasyon
#Merkez Bankası
# Ekonomi
#Ekonomi
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