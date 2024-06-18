Seğmen Kardeşler Gıda halka arzı 26-27-28 Haziran tarihlerinde pay başına 30 TL’den talep toplayacak

18 Haziran 2024 10:51 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 10:50

Borsa İstanbul’da bir gıda devi daha halka arz onayı aldı. Sermaye Piyasa Kurulu'ndan (SPK) onay alan gıda sektörünün önemli şirketleri arasında yer alan Seğmen Kardeşler Gıda halka arz oluyor.

59 milyon lot dağıtmaya hazırlanan Seğmen Kardeşler Gıda talep toplama tarihleri de belli oldu.

SEĞMEN KARDEŞLER GIDA HALKA ARZ TARİHİ

Seğmen Kardeşler Gıda 26-27-28 Haziran tarihlerinde pay başına 30 TL’den talep toplayacak.

Sermaye Piyasa Kurulu’ndan (SPK) onay alan gıda sektörünün önemli şirketi Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi’nin halka arz başvurusu kabul edildi.

SEĞMEN KARDEŞLER GIDA KAÇ LOT?

Seğmen Kardeşler Gıda 59 milyon lot dağıtacak. Şirket pay başına 30 TL’den talep toplayacak.

Halka arzda 59.000.000 payını bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemiyle dağıtacak.

Seğmen Kardeşler Gıda’nın halka açıklık oranı ise yüzde 32,96 olarak belirlendi.

Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görecek olan dev gıda şirketinin BIST kodu “SEGMN” oldu.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda yatırımcılar T1-T2 bakiye kullanamayacak.

SEĞMEN KARDEŞLER GIDA KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Seğmen Kardeşler Gıda halkı arzı katılım endeksine uygun değil.