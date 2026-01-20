Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Şehirde asgari ücret yerine köyde kendi işlerini kurdular! 'Sezonda 300-400 bin TL getirisi oluyor'

Ocak 20, 2026 10:46
1
Şehirde asgari ücret yerine köyde kendi işlerini kurdular! 'Sezonda 300-400 bin TL getirisi oluyor'

Adana'nın İmamoğlu ilçesindeki köylerinde devlet desteği ile sera kuran aralarında gençlerinde olduğu çiftçiler üretime başladı. Çiftçiler bugünlerde örtü altında bir taraftan zirai don nöbeti tutarken bir taraftan da domates hasadı yaparak kazanç elde etmeye başladı. 

İşte şehirde asgari ücret yerine köyde kendi işini kuran girişimcilerin başarı hikayesinden detaylar...

 

2
Şehirde asgari ücret yerine köyde kendi işlerini kurdular! 'Sezonda 300-400 bin TL getirisi oluyor'

SERA PROJESİ 

Orman Genel Müdürlüğünün İklime Dirençli Ormancılık Projesi (İDOP) çerçevesinde ORKÖY desteklerinden faydalanan İmamoğlu ilçesine bağlı Üçtepe Mahallesi'nden 3 üretici seracılık projesi ile üretime geçti.

3
Şehirde asgari ücret yerine köyde kendi işlerini kurdular! 'Sezonda 300-400 bin TL getirisi oluyor'

GENÇ ÇİFTÇİLER ÖRNEK OLDU 

Adana Bölge ve Kozan Orman İşletme Müdürlüklerinin desteğiyle kırsal mahallenin muhtarının gençlere öncülük etmesi ile bölgedeki ilk seraları kuran genç çiftçiler örnek oldu. 

4
Şehirde asgari ücret yerine köyde kendi işlerini kurdular! 'Sezonda 300-400 bin TL getirisi oluyor'

DOMATES HASADINA BAŞLADILAR 

Örnek çiftçiler bugünlerde örtü altına bir taraftan zirai don nöbeti tutarken bir taraftan da domates hasadına başladı.

5
Şehirde asgari ücret yerine köyde kendi işlerini kurdular! 'Sezonda 300-400 bin TL getirisi oluyor'

Gençlerin köyde kalması için çalışma yapan Üçtepe Mahallesi Muhtarı Ali Şahin, "Orman Genel Müdürlüğü'nün ORKÖY tarafından gençlerimizin köylerde istihdamı adına 3 adet sera kurulumu yapıldı. Şu an ilk hasat yapılıyor, gençlerimiz üretime başladı. Köylerimizin dışarıya göç vermemesi için mahallemizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

6
Şehirde asgari ücret yerine köyde kendi işlerini kurdular! 'Sezonda 300-400 bin TL getirisi oluyor'

Seracılıkla üretime başlayan Ahmet Çolak (45) ise devlet desteği ile kendi işinin patronu olduğunu kaydetti. Çolak" Devletimizin hibeli sera desteği vardı. ORKÖY desteği ile 1 dönüm alana seramızı kurduk. Devlet destekli domates ektik, 2 bin fide diktik. İlk senemiz, biraz da acemiliğimize geldi ama ilk hasatta 150-200 kilograma yakın ürün aldık" ifadelerini kullandı.

7
Şehirde asgari ücret yerine köyde kendi işlerini kurdular! 'Sezonda 300-400 bin TL getirisi oluyor'

Son günlerde bölgede etkili olan soğuklar nedeni ile her akşam don nöbetinde olduğunu kaydeden Çolak, "Yaklaşık 10 gündür don nöbeti tutuyoruz. Bu hafta bölgemizde oldukça sert bir soğuk etkili oldu. Domates şu an serada 65-70 TL'den alıcı buluyor.

8
Şehirde asgari ücret yerine köyde kendi işlerini kurdular! 'Sezonda 300-400 bin TL getirisi oluyor'

 Her işin zorluğu var ama bugüne kadar böyle bir iş kuracağımı beklemiyordum. Bu seramız 600 bin TL'ye mal oldu. 500 bin TL'sini devletimiz ORKÖY aracılığıyla hibe desteği olarak verdi. Bunun 250 bin TL'si hibe, 250 bin TL'si ise 5 yıl tek ödeme, sıfır faiz" diye konuştu.
 

9
Şehirde asgari ücret yerine köyde kendi işlerini kurdular! 'Sezonda 300-400 bin TL getirisi oluyor'

İlk başta bölge sakinlerinin ‘burada sera olmaz' dediğini ancak kendisinin başaracağım dediğini de anlatan Çolak, başardığını, kendi gibi sera kuran arkadaşlarıyla da imece usulü hasat yaptığını anlattı.

 

10
Şehirde asgari ücret yerine köyde kendi işlerini kurdular! 'Sezonda 300-400 bin TL getirisi oluyor'

KENDİ AKRANLARIMA DA ÖNERİYORUM 

Genç çiftçilerden Ömer Şimşek (30) ise ORKÖY desteğinin hayatını değiştirdiğini anlattı. Şimşek "Biz bu işe devletimizin desteği ile başvurduk. Çok beğendim ve kendi akranlarıma da öneriyorum. İlk senemiz, domates ektik ama biber gibi farklı ürünler de ekilebilir.

11
sera

Şehirlere gidip asgari ücretle çalışmaktansa köyümde kendi işimi yapmak daha mantıklı" şeklinde konuştu. 

Şimşek, seracılığın kazancına da dikkat çekerek, "Sezonda 300-400 bin TL getirisi oluyor. İki ürün olursa yıllık 800 bin TL gelir sağlayan bir iş" ifadelerini kullandı.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.