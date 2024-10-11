Şehirden sıkıldı, bilinmeyeni başardı! 12 milyon solucanla iki yılda 12 ton üretiyor

11 Ekim 2024 14:16 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 14:17

Şehir hayatından sıkılan 62 yaşındaki Ali Haydar Koç uzun yıllar sonra köyüne yerleşti. Solucan yetiştirmeye karar veren Haydar Koç, iki yılda 12 ton organik gübre üretiyor. Haydar Koç, üretimin çok bilinmediğini söyledi.

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Ankara'da yaşayan 62 yaşındaki Ali Haydar Koç uzun yıllar sonra şehir hayatından sıkıldı ve memleketi Tunceli​'nin Çemişgezek ilçesine yerleşti. Haydar Koç Çemişgezek ilçesine bağlı Tekeli köyünde solucan yetiştirmeye karar verdi. Koç, şimdi 12 milyonu aşkın solucanla organik gübre üretimine devam ediyor.

Organik tarım üretimine de başlayan 62 yaşındaki Ali Haydar Koç, bölgede nadiren yapılan solucan gübresi üretimini geliştirmek ve tarım alanlarında kullanımını sağlamak için çabalarını sürdürüyor.

İKİ YILDA 12 TON ÜRETİM

Solucan gübresinin bölgede henüz tam anlamıyla bilinmediğini aktaran üretici Ali Haydar Koç, "Şehir hayatından uzaklaşıp memleketim olan Çemişgezek ilçesine yerleştim. Burada organik üretime katkı sağlamayı düşündüm. Solucan gübresi üretmeye karar verdim. İki yılda 12 ton kadar gübre ürettik. Bir kısmını deneme amaçlı olarak perakende şekilde verdik. Bir kısmını ise kendi üretim sahamızda kullandık.'' dedi.

VİDEOLAR İZLEYEREK ÖĞRENDİM

Ürünün bakım ve kalite farkını hemen gösterdiğini söyleyen Haydar Koç, ''Çok bilinmeyen bu üretim hakkındaki gerekli bilgiyi internet üzerinden, tez ve araştırma raporları okuyarak, videolar izleyerek edindim. Ayda 2 tona yaklaşan üretim kapasitesine ulaşmak üzereyiz. Çemişgezek ilçemize ve çevre il ve ilçelere gübreyi ulaştırmak amacındayız" ifadelerini kullandı.