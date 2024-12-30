Şehirlere özel istihdam teşvikleri geliyor! Yeni teşvik sistemini Bakan Kacır duyurdu

30 Aralık 2024 12:17 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 12:32

Yeni teşvik sistemi çalışmaları tamamlandı. Gelecek haftalarda ilan edilmesi beklenen özel istihdam teşvikleri hakkında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan kritik açıklamalar geldi. Bu noktada GAP Eylem Planı Tarım ve Orman, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm bakanlıkları gibi paydaşlarca gerçekleştirilecek.

Ekonomi yönetimi, Yeni GAP Eylem Planı İstişare ve bu yılın son Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından gazetecilerle bir araya geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır​, burada yaptığı konuşmada yeni teşvik sistemi hakkında bilgi verdi.

GAP EYLEM PLANI GENİŞ PAYDAŞ AĞIYLA HAZIRLANDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın açıklamaları şöyle;

"Farklı toplum kesimlerinin, kooperatiflerin, kadın girişimcilerin, genç girişimcilerin kalkınmaya entegrasyonunu hedefleyen GAP Entegre 2.0 Projesi, turizm odaklı ekonomik dönüşüm projesi, emek yoğun sektörlerde dönüşüm projesi de programın diğer ana sütunları."

GENÇ NÜFUS İÇİN BÜYÜK FIRSAT KAPISI ARALANDI

Kacır, bölgede bazı şehirlerde yaş ortalamasının 23-24'e kadar indiğini belirterek, şöyle devam etti;

"Bölgedeki genç nüfusun bölgede istihdam edilmesi ve yaşamına burada devam etmesini amaçlıyoruz. Bu bölgeye 6. Bölge dediğimiz Türkiye​'de en ileri yatırım teşviklerini veriyoruz. 6. kademedeki şehirlerimizde yeni yatırımlardan 12 yıl sigorta primi işveren, 10 yıl sigorta primi işçi hissesi almıyoruz. Bu, yeni asgari ücretle birlikte her bir çalışan için aylık 7 bin 750 liralık bir destek demek. Son dönemde 15 binden fazla yatırım için düzenlediğimiz teşvik belgeleriyle 1 trilyonun üzerinde yatırımı teşvik ettik ve 710 bin istihdamın önünü açtık. Program hedeflerine ulaştıkça, bölgenin sadece Türkiye'nin değil, geniş bir coğrafyanın bir kalkınma lokomotifi olması sürecini hep birlikte müşahede edeceğiz."

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ GELİYOR

2025 ajandalarımızda 2 önemli iş var. Biri teşvik sistemi. Bununla ilgili süreci Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile tamamladık. İnşallah önümüzdeki haftalarda ilan edeceğiz.

Yerel Kalkınma Hamlesi Programı ile her bir ilin sahip olduğu ekonomik potansiyeli değere dönüştürecek yatırımlara Türkiye'de en ileri destekler, teşvikler verilecek. Bir yandan da özellikle son yıllarda hızlandırdığımız Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi, HIT-30 gibi yüksek teknoloji yüksek katma değer odaklı programları yeni teşvik sistemimizde daha etkin destekleyeceğiz.

Bu hem rekabet gücümüz hem de Avrupa Birliği'nin sınırda karbon düzenlemesi açısından bizim için temel bir öncelik. Mevcut sistemde özellikle 6. Bölge'de istihdam teşvikleri çok etkin çalışıyor ama önümüzdeki dönemde bu sektör-şehir eşleşmesini daha güçlü kılarak, her şehirde kendi taşıdığı potansiyele yönelik daha güçlü istihdam teşvikleri de sunacağız. Böylelikle hiç kimsenin dezavantajlı olmadığı, herkesin kendi değerini bir şekilde kıymetlendirebildiği bir sistemi şehirlerimize, ülkemize kazandırmış olacağız."