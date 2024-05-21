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Şekerde yeni kotalar belirlendi

Editör: Betül Meral Sarıiz / Kaynak: Anadolu Ajansı
21 May 2024 09:04 - Güncelleme : 21 May 2024 09:10
Şekerde yeni kotalar belirlendi

Şekerde 2024-2025 dönemi kotaları belirlendi. 2024-2025 pazarlama yılı ülke şeker kotası 2 milyon 910 bin ton oldu.

Türkiye şeker sektöründe 2024-2025 pazarlama yılı için kotaları belirledi. Buna göre, A kotasında miktar 2 milyon 910 bin ton oldu. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

PANCAR ŞEKERİ KOTASI BELLİ OLDU

Buna göre, 2024-2025 pazarlama yılı ülke toplam A kotası 2 milyon 910 bin ton olarak belirlenirken, pancar şekeri A kotası 2 milyon 837 bin 250 ton, B kotası ise bu rakamın yüzde 5'i oranında 141 bin 863 ton oldu.

Şekerde yeni kotalar belirlendi - 1. Resim

NİŞASTA BAZLI ŞEKER KOTASI DEĞİŞMEDİ

Nişasta bazlı şeker kotası da ülke toplam A kotasının yüzde 2,5'ine karşılık gelen 72 bin 750 ton olarak kararlaştırıldı.
Ayrıca, şirketlere tahsis edilen pancar şekerinde A ve B kotası ile nişasta bazlı şekerde A kotası miktarları belirlendi.
Karar, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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