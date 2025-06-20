Sektör temsilcileri uyardı: önlem alınmazsa gidişat parlak değil!

Geçtiğimiz günlerde, Marmaris, Bodrum, Alanya gibi tatil cenneti bölgelerimizde turistleri rahatsız edici görüntülerin yayınlanması büyük tepki çekmiş, ilgili işletmeler hakkında yasal işlem başlatılmıştı. Görüntüler sonrası ise rezervasyon oranlarında durgunluk yaşanıyor.

Halalbooking.com kurucu ortağı Ufuk Seçgin, turizm sektöründeki mevcut anlayışın acil değişmesi gerektiğine, aksi taktirde ülke turizmini ciddi tehlikelerin beklediğine dikkat çekti.

Ufuk Seçgin, kamu ve özel sektör iş birliğinin önemini vurgulayarak, “Bu sorunları sadece eleştirerek değil, çözüm odaklı iş birliğiyle aşabiliriz.

Turizm sadece döviz geliri sağlayan bir sektör değil, aynı zamanda ülkemizin dışa dönük yüzüdür. Bu nedenle her paydaş üzerine düşeni gecikmeden yapmalı.” ifadelerini kullandı.

Halalbooking.com kurucu ortağı Ufuk Seçgin, turizm sektörünün mevcut durumunu için, “Maalesef turizm sektörüne yıllarını vermiş bir şirket yöneticisi olarak, görüntüleri izlediğimde utanç duydum. Bizler ülkemizin ekonomisine turizm aracılığı ile katkı sağlamak için gece gündüz bir çaba içerisindeyken, bu tarz münferit olaylar yüzünden sektörün zor duruma düşmesi kabul edilemez. Zaten İsrail-İran arasında başlayan savaş ve çevre ülkelerin hava sahası kısıtlamaları nedeniyle sektör zor bir dönemden geçiyor. Böyle zor günlerde yapmamız gereken şey, ülkemizi tercih edip gelen her turiste kendini değerli hissettirmek olmalı” dedi.

“FAHİŞ FİYAT POLİTİKASINA DUR DENMELİ”

Turizm sektöründeki durgunluğun bir diğer nedeninin de fiyat politikası olduğunu iddia eden Seçgin, “Bazı işletmelerimiz talep ettiği ücretlerin karşılığında maalesef aynı oranda hizmet vermiyor. Plajlara girişte, şezlong ücreti adı altında alınan fahiş fiyatlar, ufak sağlık sorunlarının çözümünde turistlerden hastanelerden ve doktorlardan talep edilen yüksek ücretler, restoranlardaki orantısız fiyat politikası, ulaşımda taksi sektöründe sıklıkla karşılaşılan gerçeklikten uzak fiyatlandırmalar ve profesyonellikten uzak davranışlar , sektör çalışanlarının rahatsız edici davranışları sıklıkla karşılaştığımız şikayetlerin başında geliyor. Sektör temsilcilerimiz bu sorunları masaya yatırmalı, derhal önlem almalı. Bu olumsuz trend maalesef son yıllarda hızla artmakta ve bu anlayış değişmezse maalesef bizleri parlak günler beklemiyor” dedi.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM İÇİN ÇÖZÜM ODAKLI İŞBİRLİĞİ ŞART”

Ufuk Seçgin, kamu ve özel sektörün yalnızca sorun tespitiyle değil, çözüm odaklı bir anlayışla hareket etmesi gerektiğini belirterek somut adımların altını çiziyor: “Turizm bölgelerinde denetimlerin ve cezalarının artırılması, fiyat şeffaflığı sağlayacak etiket denetimleri ve sertifikasyon sistemlerinin titizlikle uygulanması, sektör çalışanlarına yönelik hizmet kalitesi ve misafir memnuniyeti odaklı eğitimlerin zorunlu olarak verilmesi, ayrıca turistlere yönelik kamu-özel ortak iletişim kampanyaları gibi uygulamalarla sektörün güven ve itibar kazanabileceğine inanıyorum” dedi.

TATİLE ÇIKACAKLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Kişilerin benzeri problemler ile karşılaşmamak için, tatil seçimi yaparken mutlaka dikkat etmesi gerekenlerin başında tatillerini satın aldıkları aracı kurum veya siteleri doğru seçmek geliyor.

Seçgin, “Biz sadece rezervasyon yaparken kişilere helal konseptlerini belirleyecekleri filtrelemeler sunan bir şirket değiliz, misafirlerin karşılaşabileceği bu olumsuz durumları da göz önünde bulundurup, onlara sadakat kulübümüzde uygun teklifler ve ödeme koşulları sunuyor ve yaptıkları rezervasyonlar sonrası biriktirdikleri puanlar sayesinde indirimli tatil yapmalarını sağlıyoruz. Ayrıca sitemizde yer alan gerçek kullanıcı yorumlarına dayalı puanlama sistemi sayesinde tesislerin kalitesi hakkında güvenilir bilgi edinebilmek de mümkün. Böylelikle misafirlerimizi bu tarz sorunlarla muhatap etmemiş oluyoruz” dedi.

TATİL BÖLGELERİNE SIKI DENETİM GELİYOR

İçişleri Bakanlığı, "Turizm Koordinasyon Toplantısı"nda alınan kararlar doğrultusunda, turizm bölgelerinde denetimler arttırılacak, kararlara uymayan işletmelere ağır cezalar uygulanacak.