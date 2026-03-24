Sektörün Referans Zirvesi 20. kez Kapılarını açıyor! 20’nci GYODER Gayrimenkul Zirvesi’nden sektöre “soruyu değiştirme” çağrısı

Türkiye gayrimenkul sektörünün önemli buluşma platformlarından biri olan 20. GYODER Gayrimenkul Zirvesi 2026 buluşması için geri sayım hızlanıyor. 28 Nisan’da Zorlu PSM’de gerçekleştirilecek zirve, kamu ve özel sektörden tüm paydaşları bir araya getirecek. Zirvenin 20. yıl açılış resepsiyonu ise bir gün önce 27’sinde gerçekleştirilecek. Sektörün ana gündemlerine yeni bir bakış açısı kazandırmayı hedefleyen zirvenin bu sene teması ‘Soruyu Değiştirmek’ olarak belirlendi.

‘Yeniden Başlat’ temasıyla düzenlenen 19. GYODER Gayrimenkul Zirvesi, sektörün içinde bulunduğu dönüşüm sürecini yeniden değerlendirmeye odaklanan güçlü mesajlar vermişti. Değişen ekonomik koşullar, kentleşme dinamikleri ve yaşam alışkanlıkları çerçevesinde sektörün mevcut yapısı ele alınırken; yenilenme, uyum ve sürdürülebilirlik başlıkları ön plana çıkmıştı.

Zirvenin 2026 edisyonunda, dünyada alanlarında uzman isimler, gayrimenkul sektörünün bugünü ve geleceğine dair değerlendirmelerini paylaşacak. Zirve kapsamında düzenlenecek panel ve oturumlarda; istihdamdan geleceğin kentlerine, döngüsel ekonomiden yeni yaşam modellerine, yapay zekadan nişlere kadar sektörün farklı boyutları farklı sorularla ele alınacak.

YENİ SORULAR, YENİ ÇÖZÜM MODELLERİ

GYODER, bu seneki temasıyla gayrimenkul sektörünü alışılagelmiş yaklaşımların ötesinde düşünmeye davet ediyor olacak. Zirve kapsamında; sektörün karşı karşıya olduğu sorunlar, farklı bakış açıları ve düşünme modelleriyle gündeme taşınırken, kamu ve özel sektörden temsilcilerin yanı sıra uluslararası uzmanların katkılarıyla mevcut problemlere yanıtlar aranması amaçlanıyor.

“GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRMEK İÇİN ÖNCE SORULARI DEĞİŞTİRMELİYİZ”

GYODER Başkanı Neşecan Çekici, bu yıl gerçekleşecek zirveye ilişkin yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu: “Bir önceki zirvemizde ‘Yeniden Başlat’ çağrısıyla sektörümüze düşünme ve tazelenme alanı açtık. Bu yılki 20. zirvemizde ise bir adım daha ileri giderek, gayrimenkul sektörünün geleceğini şekillendirecek asıl gücün doğru soruları sormaktan geçtiğine vurgu yapacağız. Dünya hızla değişiyor; ekonomik dengeler, kentler, yaşam biçimleri ve beklentiler yeniden tanımlanıyor. Bu dönüşüm karşısında, aynı sorularla farklı sonuçlar bekleyemeyiz. Sektörün sorunlarını farklı bakış açılarıyla ele almayı, kalıpların dışına çıkmayı ve çözüm yollarını birlikte geliştirmeyi amaçlıyoruz. Kamu, özel sektör ve uluslararası uzmanların katkılarıyla, gayrimenkulün geleceğine dair daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir perspektif ortaya koyacağız.”

20’nci GYODER Gayrimenkul Zirvesi, iki gün boyunca sektör için farklı düşünme biçimlerinin ve çözüm arayışlarının şekillenmesine alan açmayı amaçlıyor. Zirve, farklı disiplinlerden katılımcılar arasında kalıcı iş birliklerini ve ortak üretimi destekleyen bir buluşma zemini sağlayacak. Etkinliğe ilişkin program ve konuşmacı bilgileri önümüzdeki günlerde paylaşılacak.

ZİRVE YOLUNDA ZİHİN ATÖLYELERİ’NİN 7.Sİ DE GERÇEKLEŞTİ

20. GYODER Zirvesi’ne ışık tutmayı hedefleyen ve Pasifik GYO’nun katkıları ile Kasım 2025 tarihinden itibaren gerçekleşen Zihin Atölyeleri de bir yandan devam ediyor. ‘Gayrimenkulün Yeni Nişleri: Yeni Talep Alanları, Geleceğin Yükselen Segmentleri’ temasıyla Nurol Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ersun Bayraktaroğlu moderatörlüğünde gerçekleşen 7. Zihin Atölyesi’nde sektörün değişen açıları ve geleceği masaya yatırıldı.

Açılış konuşmasını yapan GYODER Başkanı Neşecan Çekici, belirsizlik arttıkça yatırım kararlarının daha ince düşünülüp daha stratejik hale geldiğine dikkat çekti: “Biz yeni dünyayı doğru okuyor muyuz? Artık yalnızca konut, ofis ve AVM üçlüsüyle açıklanabilecek bir dönemden geçmiyoruz. Pandemi sonrası değişen yaşam biçimleri, göç hareketleri, iklim krizi, üretim coğrafyasındaki kaymalar, dijitalleşme… Bütün bu dönüşüm, talep haritasını da değiştiriyor. Veri merkezleri, lojistik ve depolama yapıları, endüstriyel gayrimenkul alanları, öğrenci konutları, yaşlı yaşam projeleri, sağlık yapıları, resortlar, hibrit çalışma alanları… Bunlar artık “alternatif” değil; yükselen segmentlerdir.’ dedi.

Pasifik GYO Genel Müdürü Mustafa Candan ise gayrimenkul sektöründe yeni yatırım alanlarının giderek çeşitlendiğine dikkat çekerek şunları söyledi: “Gayrimenkul sektörü, değişen yaşam biçimleri, teknolojik gelişmeler ve demografik dönüşümle birlikte yeni niş alanlara doğru evriliyor. Veri merkezleri, yarı bağımsız yaşam üniteleri, ofislerin yeniden işlevlendirilmesi ve yaşlı bakım odaklı projeler önümüzdeki dönemde daha fazla önem kazanacak. GYODER’in düzenlediği Zihin Atölyeleri gibi platformlar, sektörün bu dönüşümü birlikte tartışması ve geleceğin ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirmesi açısından büyük değer taşıyor. Pasifik GYO olarak biz de sektördeki bu yeni eğilimleri yakından takip ediyor ve gayrimenkulün değişen dinamiklerine katkı sunmayı önemsiyoruz.”

GYODER HAKKINDA

1999 yılında gayrimenkul yatırım ortaklıklarının öncülüğünde kurulan GYODER – Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği, bugün Türkiye gayrimenkul sektörünün fikir üreten, yön gösteren ve etki yaratan en kapsayıcı platformudur.

GYODER; geliştiricilerden fon yöneticilerine, mimarlardan yatırımcılara kadar sektörü şekillendiren 300’ün üzerinde kurumsal üyeyi çatısı altında birleştirir. Dernek, 12 uzmanlık komitesi, 10 platformu ve 4T prensipleri (Teknoloji, Tasarım, Tabiat, Toplum) doğrultusunda; sektörün bilgi üretim merkezi, politika geliştirici aktörü ve sürdürülebilir geleceğine yön veren ana kurumlardan biri haline gelmiştir.

Gayrimenkulde yatırım araçlarının çeşitlendiği yeni dönemde GYODER, sadece bir STK değil; gayrimenkul ekosisteminin değişim ihtiyacına yanıt üreten çok disiplinli bir düşünce ve çözüm platformudur.

Dernek; geleneksel hale gelmiş, Gayrimenkul Zirvesi, sektörü veri ile besleyen yayını Gösterge, duayenleri bir araya getiren İstişare Buluşmaları, Türkiye’nin uluslararası arenada temsili gibi özel projelerle sektörel görünürlüğü artırırken; eğitim ve standart geliştirme alanlarında da öncü çalışmalar yürütmektedir.