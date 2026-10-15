Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 19:46
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 19:46

Selde zarar gören araçlar ne olacak? Selde hasar gören araçlara devlet desteği var mı?

İstanbul'daki sel ve su baskınlarının ardından sigorta şirketlerine yapılan hasar ihbarlarının ilk verileri açıklandı. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar, İstanbul'da 838, Bursa, Kocaeli ve Yalova dahil toplam 897 hasar ihbarı bulunduğunu belirtti. Peki, selde zarar gören araçlara devlet desteği var mı, kaskosu olmayanlar tazminat alabilir mi?

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Selde zarar gören araçlar ne olacak? Selde hasar gören araçlara devlet desteği var mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 19:46
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 19:46

'da etkili olan şiddetli yağış ve su baskınları, araçlarda, konutlarda ve iş yerlerinde hasara yol açtı. Selde zarar gören araçların masraflarının nasıl karşılanacağı ve kaskosu olmayan araç sahiplerinin tazminat alıp alamayacağı merak edilirken, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Ahmet Yaşar'dan açıklama geldi. 15 Ekim 2026 itibarıyla İstanbul'da ve teminatı kapsamında 838 hasar ihbarı yapıldığını belirten Yaşar, ödemelerin poliçe kapsamı ve teminat limitlerine göre değerlendirileceğini söyledi.

İSTANBUL'DA SEL HASARI İÇİN KAÇ HASAR İHBARI YAPILDI?

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar'ın paylaştığı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) verilerine göre, 15 Ekim 2026 itibarıyla İstanbul'da sel ve su baskını teminatı kapsamında toplam 838 hasar ihbarı yapıldı. Bu ihbarların 776'sı yangın, 62'si ise kasko branşında kaydedildi.

Selde zarar gören araçlar ne olacak? Selde hasar gören araçlara devlet desteği var mı?

Bursa, Kocaeli ve Yalova'nın da dahil edilmesiyle toplam hasar ihbarı sayısı 897'ye ulaştı. Yaşar, bunların ilk bildirimler olduğunu, yeni ihbarların gelmesi ve ekspertiz çalışmalarının ilerlemesiyle hasarın gerçek boyutunun daha net ortaya çıkacağını belirtti.

Her hasar dosyasının niteliği, ilgili poliçenin kapsamı ve teminat limitleri ayrı ayrı değerlendirilecek.

SELDE ZARAR GÖREN ARAÇLARA DEVLET DESTEĞİ VAR MI?

Sel nedeniyle araçları zarar gören vatandaşlara devlet tarafından otomatik olarak tazminat ödeneceği anlamına gelen genel bir uygulama bulunmuyor. Kamu desteği sağlanıp sağlanmayacağı, yetkili kurumların kararlarına, ilgili mevzuata ve varsa oluşturulacak yardım programlarının koşullarına bağlı.

Selde zarar gören araçlar ne olacak? Selde hasar gören araçlara devlet desteği var mı?

Kaskosu bulunmayan araç sahipleri de zararlarının karşılanması için hukuki yolları değerlendirebilir. Selin meydana gelmesinde veya zararın büyümesinde belediyenin ya da başka bir kamu kurumunun hizmet kusuru olduğu düşünülüyorsa ilgili idareye başvuru yapılabilir. Ancak tazminat talebinin kabul edilmesi için kusurun, zararın ve aralarındaki nedensellik bağının kanıtlanması gerekir.

KASKO SEL VE SU BASKINI HASARINI KARŞILAR MI?

Sel nedeniyle araçta meydana gelen hasarın kasko tarafından karşılanması, poliçede sel ve su baskını teminatının bulunmasına bağlı. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar da araç hasarlarının ilgili teminatın poliçede yer alması halinde, poliçe koşulları ve limitleri çerçevesinde değerlendirildiğini belirtti.

Selde zarar gören araçlar ne olacak? Selde hasar gören araçlara devlet desteği var mı?

Kasko poliçesindeki teminatlar, muafiyetler ve istisnalar ödenecek tazminatı etkileyebilir. Bu nedenle araç sahiplerinin poliçelerini kontrol etmesi ve hasar durumunda sigorta şirketleriyle ya da acenteleriyle iletişime geçmesi gerekiyor.

TRAFİK SİGORTASI SELDE ZARAR GÖREN ARACI KARŞILAR MI?

Zorunlu trafik sigortası, kural olarak sigortalı aracın kendi hasarını karşılamıyor. Bu nedenle sel sularında zarar gören bir aracın onarım masrafları, yalnızca trafik sigortası bulunduğu için ödenmiyor.

Selde zarar gören araçlar ne olacak? Selde hasar gören araçlara devlet desteği var mı?

Ancak zararın başka bir kişinin hukuki sorumluluğundan kaynaklandığı durumlarda, olayın koşullarına ve ilgili sigorta teminatına göre farklı talepler gündeme gelebilir.

SELDE ZARAR GÖREN ARAÇLAR NE OLACAK?

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar, araçları, konutları veya iş yerleri zarar gören vatandaşların öncelikle güvenliklerini sağlamalarını, ardından sigorta şirketlerine ya da acentelerine hasar bildiriminde bulunmalarını önerdi.

Hasar tespitinin sağlıklı yapılabilmesi için şu adımların izlenmesi önem taşıyor:

  • Hasarlı aracın fotoğraf ve videolarını güvenli koşullarda çekin.
  • Sigorta şirketinize veya acentenize gecikmeden hasar ihbarında bulunun.
  • Ekspertiz raporlarını, servis kayıtlarını ve onarım belgelerini saklayın.
  • Çekici, kurtarma ve acil koruma işlemleri için yapılan harcamaların faturalarını muhafaza edin.
  • Sel sularına maruz kalan aracı çalıştırmayın; ek hasar oluşmasını önlemek için servise çektirin.

Başvurunun ardından hasarın niteliği ve poliçenin kapsamı incelenerek tazminat değerlendirmesi yapılacak. Süreç, gerekli belgelerin tamamlanmasına ve hasar tespit çalışmalarına göre değişebilecek.

SELDE HASAR GÖREN ARAÇ PERT OLURSA TAZMİNAT NASIL HESAPLANIR?

Sel sularında zarar gören bir aracın pert sayılıp sayılmayacağı, hasarın boyutuna, onarım maliyetine ve aracın hasar öncesindeki piyasa değerine göre değerlendiriliyor. Pert tazminatının hesaplanmasında aracın rayiç değeri ve varsa sovtaj değeri dikkate alınıyor.

Ödenecek tutar, poliçe hükümlerine ve hasar değerlendirmesine göre değişebilir. Araç sahibi, sigorta şirketinin belirlediği bedelin gerçeği yansıtmadığını düşünüyorsa bağımsız ekspertiz raporu ve emsal araç fiyatlarıyla itirazını destekleyebilir.

İSTANBUL'DA KAÇ KONUT VE ARACIN SİGORTASI VAR?

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar'ın aktardığı SBM verilerine göre İstanbul'da yaklaşık 940 bin konut ve iş yeri poliçesi bulunuyor. Bunların yaklaşık 710 bini konutlara, 208 bini ticari işletmelere, 22 bini ise sınai tesislere ait.

İstanbul'da kasko poliçesi bulunan araç sayısının ise yaklaşık 2,8 milyon olduğu belirtiliyor. Araçlardaki sigortalılık oranı yaklaşık yüzde 43 seviyesinde bulunuyor.

Yaşar, paylaşılan poliçe sayılarının mevcut sigorta güvencesini gösterdiğini, selden zarar gören sigortalıların sayısı anlamına gelmediğini özellikle vurguladı.

ZORUNLU AFET SİGORTASI GELİYOR MU?

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar, afetlere karşı finansal dayanıklılığın artırılması için Zorunlu Afet Sigortası'nın önemine dikkat çekti. Yaşar, deprem başta olmak üzere sel ve su baskını gibi afet risklerine karşı sigorta güvencesinin genişletilmesinin daha fazla vatandaşın ekonomik kayıplarının karşılanmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Yaşar ayrıca vatandaşlara sigorta poliçesi yaptırırken yalnızca prim tutarına değil, teminat kapsamına, sigorta bedeline, limitlere ve muafiyetlere de dikkat etmeleri çağrısında bulundu.

ETİKETLER
#İstanbul
#Su Baskını
#sel
#Ahmet Yaşar
#Türkiye Sigorta Birliği
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.