Selde zarar gören araçlar ne olacak? Selde hasar gören araçlara devlet desteği var mı?

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış ve su baskınları, araçlarda, konutlarda ve iş yerlerinde hasara yol açtı. Selde zarar gören araçların masraflarının nasıl karşılanacağı ve kaskosu olmayan araç sahiplerinin tazminat alıp alamayacağı merak edilirken, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Ahmet Yaşar'dan açıklama geldi. 15 Ekim 2026 itibarıyla İstanbul'da sel ve su baskını teminatı kapsamında 838 hasar ihbarı yapıldığını belirten Yaşar, ödemelerin poliçe kapsamı ve teminat limitlerine göre değerlendirileceğini söyledi.

İSTANBUL'DA SEL HASARI İÇİN KAÇ HASAR İHBARI YAPILDI?

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar'ın paylaştığı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) verilerine göre, 15 Ekim 2026 itibarıyla İstanbul'da sel ve su baskını teminatı kapsamında toplam 838 hasar ihbarı yapıldı. Bu ihbarların 776'sı yangın, 62'si ise kasko branşında kaydedildi.

Bursa, Kocaeli ve Yalova'nın da dahil edilmesiyle toplam hasar ihbarı sayısı 897'ye ulaştı. Yaşar, bunların ilk bildirimler olduğunu, yeni ihbarların gelmesi ve ekspertiz çalışmalarının ilerlemesiyle hasarın gerçek boyutunun daha net ortaya çıkacağını belirtti.

Her hasar dosyasının niteliği, ilgili poliçenin kapsamı ve teminat limitleri ayrı ayrı değerlendirilecek.

SELDE ZARAR GÖREN ARAÇLARA DEVLET DESTEĞİ VAR MI?

Sel nedeniyle araçları zarar gören vatandaşlara devlet tarafından otomatik olarak tazminat ödeneceği anlamına gelen genel bir uygulama bulunmuyor. Kamu desteği sağlanıp sağlanmayacağı, yetkili kurumların kararlarına, ilgili mevzuata ve varsa oluşturulacak yardım programlarının koşullarına bağlı.

Kaskosu bulunmayan araç sahipleri de zararlarının karşılanması için hukuki yolları değerlendirebilir. Selin meydana gelmesinde veya zararın büyümesinde belediyenin ya da başka bir kamu kurumunun hizmet kusuru olduğu düşünülüyorsa ilgili idareye başvuru yapılabilir. Ancak tazminat talebinin kabul edilmesi için kusurun, zararın ve aralarındaki nedensellik bağının kanıtlanması gerekir.

KASKO SEL VE SU BASKINI HASARINI KARŞILAR MI?

Sel nedeniyle araçta meydana gelen hasarın kasko tarafından karşılanması, poliçede sel ve su baskını teminatının bulunmasına bağlı. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar da araç hasarlarının ilgili teminatın poliçede yer alması halinde, poliçe koşulları ve limitleri çerçevesinde değerlendirildiğini belirtti.

Kasko poliçesindeki teminatlar, muafiyetler ve istisnalar ödenecek tazminatı etkileyebilir. Bu nedenle araç sahiplerinin poliçelerini kontrol etmesi ve hasar durumunda sigorta şirketleriyle ya da acenteleriyle iletişime geçmesi gerekiyor.

TRAFİK SİGORTASI SELDE ZARAR GÖREN ARACI KARŞILAR MI?

Zorunlu trafik sigortası, kural olarak sigortalı aracın kendi hasarını karşılamıyor. Bu nedenle sel sularında zarar gören bir aracın onarım masrafları, yalnızca trafik sigortası bulunduğu için ödenmiyor.

Ancak zararın başka bir kişinin hukuki sorumluluğundan kaynaklandığı durumlarda, olayın koşullarına ve ilgili sigorta teminatına göre farklı talepler gündeme gelebilir.

SELDE ZARAR GÖREN ARAÇLAR NE OLACAK?

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar, araçları, konutları veya iş yerleri zarar gören vatandaşların öncelikle güvenliklerini sağlamalarını, ardından sigorta şirketlerine ya da acentelerine hasar bildiriminde bulunmalarını önerdi.

Hasar tespitinin sağlıklı yapılabilmesi için şu adımların izlenmesi önem taşıyor:

Hasarlı aracın fotoğraf ve videolarını güvenli koşullarda çekin.

Sigorta şirketinize veya acentenize gecikmeden hasar ihbarında bulunun.

Ekspertiz raporlarını, servis kayıtlarını ve onarım belgelerini saklayın.

Çekici, kurtarma ve acil koruma işlemleri için yapılan harcamaların faturalarını muhafaza edin.

Sel sularına maruz kalan aracı çalıştırmayın; ek hasar oluşmasını önlemek için servise çektirin.

Başvurunun ardından hasarın niteliği ve poliçenin kapsamı incelenerek tazminat değerlendirmesi yapılacak. Süreç, gerekli belgelerin tamamlanmasına ve hasar tespit çalışmalarına göre değişebilecek.

SELDE HASAR GÖREN ARAÇ PERT OLURSA TAZMİNAT NASIL HESAPLANIR?

Sel sularında zarar gören bir aracın pert sayılıp sayılmayacağı, hasarın boyutuna, onarım maliyetine ve aracın hasar öncesindeki piyasa değerine göre değerlendiriliyor. Pert tazminatının hesaplanmasında aracın rayiç değeri ve varsa sovtaj değeri dikkate alınıyor.

Ödenecek tutar, poliçe hükümlerine ve hasar değerlendirmesine göre değişebilir. Araç sahibi, sigorta şirketinin belirlediği bedelin gerçeği yansıtmadığını düşünüyorsa bağımsız ekspertiz raporu ve emsal araç fiyatlarıyla itirazını destekleyebilir.

İSTANBUL'DA KAÇ KONUT VE ARACIN SİGORTASI VAR?

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar'ın aktardığı SBM verilerine göre İstanbul'da yaklaşık 940 bin konut ve iş yeri poliçesi bulunuyor. Bunların yaklaşık 710 bini konutlara, 208 bini ticari işletmelere, 22 bini ise sınai tesislere ait.

İstanbul'da kasko poliçesi bulunan araç sayısının ise yaklaşık 2,8 milyon olduğu belirtiliyor. Araçlardaki sigortalılık oranı yaklaşık yüzde 43 seviyesinde bulunuyor.

Yaşar, paylaşılan poliçe sayılarının mevcut sigorta güvencesini gösterdiğini, selden zarar gören sigortalıların sayısı anlamına gelmediğini özellikle vurguladı.

ZORUNLU AFET SİGORTASI GELİYOR MU?

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar, afetlere karşı finansal dayanıklılığın artırılması için Zorunlu Afet Sigortası'nın önemine dikkat çekti. Yaşar, deprem başta olmak üzere sel ve su baskını gibi afet risklerine karşı sigorta güvencesinin genişletilmesinin daha fazla vatandaşın ekonomik kayıplarının karşılanmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Yaşar ayrıca vatandaşlara sigorta poliçesi yaptırırken yalnızca prim tutarına değil, teminat kapsamına, sigorta bedeline, limitlere ve muafiyetlere de dikkat etmeleri çağrısında bulundu.