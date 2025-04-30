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 | Selahattin Demirel

Sendika başkanından çok konuşulacak sözler: Taksim tartışmasıyla işçi hakları güme gidiyor

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi sendikaların her yıl Taksim'de kutlama inadı ve buna izin alamamaları kısır gündeminden çok farklı bir yorum ortaya çıktı. Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, Kayseri'ye giderek "Bu kavga gürültü arasında işçi hakları güme gidiyor." diyerek "İşçi adına ne kazanım var?" diye sordu.

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Sendika başkanından çok konuşulacak sözler: Taksim tartışmasıyla işçi hakları güme gidiyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.04.2025
saat ikonu 18:40
|
GÜNCELLEME:
30.04.2025
saat ikonu 18:40

Dünya genelinde çalışan kesimin bayramı olarak bilinen 1 Mayıs öncesi Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin'den çok konuşulacak açıklamalar geldi.

"YARIN NEYİN BAYRAMI KUTLANACAK ONU SORGULUYORUZ"

Şahin, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği basın toplantısında, "Taksim Meydanında 1 Mayıs kutlaması" tartışmalarına değindi. Bu tartışmaların boşa olduğunu ve işçinin haklarının güme gittiğini kaydeden Şahin, "Bugün arife, yarın bayram. Literatürde 1 Mayıs İşçi Bayramı olarak geçiyor. Yarın bayram kutlanacak. Demek ki bir şeyi hak ettik ki yarın bayram kutlanacak demektir. Orucu tuttuğumuz için bayram etmek gibi. Sendikacılığa başladığımız 7 yıldan beri yarın neyin bayramı kutlanacak onu sorguluyoruz.

"MEYDANA ÇIKMAK İŞÇİYE NE KAZANDIRDI?"

Yarın bir kısım ‘biz Taksim’e çıkacağız’ diyecek. Doğal olarak da siyaset ‘hayır, çıkartmayacağız’ diyecek. 1 aydır bu başladı. Bu kavga gürültü arasında işçi hakları güme gidiyor ve kayboluyor. Ben de bunu temsilen Kayseri’nin meydanına geldim. Ben bu meydanda olunca ne değişecek? "Ben bu meydana çıktım" havası mı atacağım. İşçi adına ne kazanım var?

Yıllardır bu ülkede 1 Mayıs kutlanıyor. Meydana çıkmak işçiye ne kazandırdı? Diğer kesim de işçiyi dolgu malzemesi yapıp, işçiden aldığı aidat ile konserler düzenleyip, halaylar çektirip, işçinin bir gün dinlenme hakkı varsa onu da elinden alıp, 1 dürüm ayranla 1 Mayıs kutlayacak. Sonuçta ne olacak?" dedi.

"BU BAYRAM İŞÇİNİN BAYRAMI DEĞİL"

"Bu bayram işçinin bayramı değil" diyen Mahmut Şahin, "Kimse kimseyi kandırmasın. Kutlamayı kim kaybetmiş de işçiye bayram kutlatacağız. Eğer bayram olmasını istiyorsak burada bir kazanç elde etmemiz lazım. Türkiye’de şu anda ağlayan ve işten atılan işçiler var. İşverenin işçiye bir kod vererek işten çıkarması gibi bir durum var. İşçi bu kodu bilmiyor bile. Avukat tutup dava peşinde mi koşacak? Bu zulmü bitirin de bayram olarak kutlayalım" ifadelerini kullandı.

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ETİKETLER
#mahmut şahin
#taksim meydanı
#işçi hakları
#1 Mayıs
#işçi bayramı
#Tüm-İş Konfederasyonu
#Sendikacılık
#Ekonomi
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