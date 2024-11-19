Sendikalardan asgari ücret çıkışı! Türk-İş, HAK-İŞ ve DİSK'ten asgari ücrette pazarlık oranı için ipucu

19 Kasım 2024 12:35 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 12:59

Asgari ücret zam oranı, Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda belirlenecek. Toplantı öncesi DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'tan açıklama geldi.

Gelir vergisi dilimleri hakkında da bugün kritik bir buluşma gerçekleşti. TÜRK-İŞ​, HAK-İŞ​, DİSK​ Başkanları bir araya geldi. Asgari ücrete yapılacak artışın, diğer bütün ücretlere yapılacak zam oranlarını etkilediğini ifade eden Türk-İş, HAK-İŞ ve DİSK açıklamalarda bulundu. İşçi temsilcileri 'çok kazanandan çok, az kazanandan az' vergi talebi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP'yi ziyaret etti.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay​'ın açıklaması şöyle;

"Yarın akşam 7'ye kadar sürecek, dört aylık bir toplantı yaptık. Çalışma hayatının sorunları, üçümüzün de sorunları. Asgari ücretle ilgili sıkıntı var. Görüşmeler on gün sonra başlıyor. Onunla ilgili sıkıntı var. Ana meseleleri Grup Başkan vekilleri ile beraber görüşüp üç konfederasyon mitingler, paneller, seminerler yapmaya devam ediyoruz. Bu sıkıntılarımızı ülkeyi yönetenlerin duyması talebimiz. Bugün Mecliste grubu olan partilere sıkıntıları anlatacağız. Ondan sonra ortak bir açıklama yaparız.

GÖRÜŞMELER BAŞLASIN, RAKAMI AÇIKLARIZ

Problemlerimizden bir tanesi vergi. Ocak ayında aldıklarımızı aralık ayında alamıyoruz. Vergi sürdürülebilir bir şey değil. Bir an evvel bunun değişmesi lazım. İnsanların dayanma gücü kalmadı.

Asgari ücretin tespiti konusunda rakamı kamuoyuna sunuyoruz. Görüşmeler başlasın, rakamı açıklarız.

Asgari ücret​ bir geçim maaşı oldu. Enflasyon devam ediyor, asgari ücret artmıyor. Kabul edilecek bir tarafı yok."

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu;

"Asgari ücretle ilgili biz tespit komisyonunda yıllardır araştırma yaparak hazırladığımız raporlar çerçevesinde önerilerimizi kamu ile paylaşıyoruz. Politikalarımızı paylaşıyoruz. Mücadele sürecini örgütlüyoruz. Bu yıl da yine aynı şekilde kasım ayı sonunda son rakamları veriler üzerinden açıklayacağız.

Enflasyonun bu kadar yüksek olduğu, alım gücünün gerilediği bir süreçte asgari ücreti baskılayan enflasyonla milyonlar açlığa bırakılmıştır, bu politikalardan vazgeçilmelidir."

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan;

"Komisyonun yapısını değiştirmesi lazım. Görüşlerimiz devam ediyor. Rakam konusunu da geçtiğimiz yıllarda üç konfederasyon asgari ücret tespit komisyona geniş bir manifesto yayınlamıştı. Biz ona hala bağlıyız. Biz son ana kadar asgari ücret rakamlarının tartışılması yerine asgari ücreti nasıl düzelteceğiz, tarafındayız. Verileri doğru kullanarak yüksek enflasyonu dikkate alarak bir çalışma yapılmasını daha sağlıklı buluyoruz. O yüzden bu dönem gerekli çalışmaları yapacağız. TÜRK-İŞ'in politikalarına destek olmaya devam edeceğiz. Rakamdan ziyade biz asgari ücret tespit komisyonunun yapısını önemsiyoruz."