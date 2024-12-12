Şeref Oğuz'dan 500 ve 1000 liralık banknotlar için çarpıcı iddia: Necip Fazıl ve Abdülhamit arasında karar verilecek!

12 Aralık 2024 18:39 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 18:56

Uzun bir zamandır basılıp basılmayacağı tartışılan 500 ve 1000 TL'lik banknotlar için yeni bir tartışma ortaya atıldı. Ünlü ekonomist yazar Şeref Oğuz duyum aldığını öne sürerek banknotların üzerinde kimin resminin olacağının tartışıldığını açıkladı.

Ekonomist yazar Dr. Şeref Oğuz’un ortaya attığı iddialar, yeni banknot tartışmasını yeniden alevlendirdi. Oğuz, 500 ve 1000 TL’lik banknotların hazırlık aşamasında olduğuna dair duyum aldığını belirterek, bu yeni paraların tasarımlarında kimlerin yer alacağına ilişkin çarpıcı bir iddiada bulundu.

200 TL’lik mevcut en büyük banknotun yeterliliği uzun bir süredir tartışılıyor. 500 ve 1000 liralık banknotların basımı için çalışmaların başladığı bilgisi kulislere sızdı. Hatta üzerine basılacak isimler arasında karar verme aşamasına kadar geldiği öne sürüldü.

BU ZAMANA KADAR BASILMAMASININ SEBEBİ

Dr. Şeref Oğuz, bu konuda ekonomi yönetiminin şimdi daha kararlı olduğuna dair sinyaller verdiğini ifade etti. Oğuz, şu detaylara yer verdi:

“Merkez Bankası’nın bir kuralı vardır: Piyasadaki en yüksek banknot, toplam adetlerin yüzde 50’sini geçtiğinde yeni bir üst küpür devreye girer. Şu anda bu oran yüzde 82’ye ulaşmış durumda." Oğuz basılmamasının sebebini şöyle sıraladı:

-Muhalefetin eleştirilerinden kaçınmak

-Nakit kullanımını azaltma politikaları

YENİ 500 VE 1000 TL ÜZERİNDE ABDÜLHAMİT Mİ NECİP FAZIL MI OLACAK?

Oğuz hazırlıkların başladığını "Yeni paraların küpür tasarımları üzerinde çalışıldığı duyumları var. Ancak bu, kesinleşmiş bir haber değil, bir iddia." sözleriyle ifade etti. Dr. Oğuz’un en dikkat çekici iddiası ise yeni banknotların tasarımında kimin yer alacağıyla ilgili. Oğuz, şu ifadelere yer verdi:

“Yeni paraların üzerinde hangi ismin yer alacağına karar verilmek isteniyor. Duyumlarıma göre iki isim öne çıkmış: Abdülhamit ve Necip Fazıl. Hangi ismin tercih edileceği konusunda kararsızlık sürüyormuş.”