Sermaye Piyasası Kurulu'ndan açıklama: 2013 yılından bu yana tüm ihraç verileri yayımlandı! Yatırımcılara rehber olabilir

03 Aralık 2024 17:19 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 17:30

SPK, X sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada sermaye piyasasında gerçekleşen 2013 yılından bu yana tüm ihraç verilerinin yayımlandığını duyurdu. İhraç verileri SPK'nın internet sitesindeki "istatistikler" sekmesinde yer aldı.

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SPK​, 2013 yılından bu yana sermeye piyasasında gerçekleştirilen ihraç​ verileri SPK'nın internet sitesindeki "istatistikler" sekmesinde yayımladı. İHRAÇ VERİLERİ SPK SİTESİNDE Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2013 yılından bu yana sermeye piyasasında gerçekleştirilen ihraç verilerini yayınladı. SPK'nın internet sitesindeki "istatistikler" sekmesinde; Satışı gerçekleşen pay ihraçları: Halka arz edilen pay senetlerinin satış bilgileri.

Halka arz edilen pay senetlerinin satış bilgileri. İzahname/İhraç belgesi onayı verilen araçlar: Onaylanan sermaye piyasası araçlarının sayısı.

Onaylanan sermaye piyasası araçlarının sayısı. Halka açılan şirket sayısı: Halka arz yoluyla yatırımcılara açılan şirket sayıları.

Halka arz yoluyla yatırımcılara açılan şirket sayıları. Ürün bazında yatırımcı sayıları: Hangi yatırım araçlarının ne kadar ilgi gördüğü.

Hangi yatırım araçlarının ne kadar ilgi gördüğü. Merkezi Kayıt Sistemi (MKS) bilgileri: Menkul kıymetlerin kayıt altındaki durumları.

Menkul kıymetlerin kayıt altındaki durumları. Pay harici sermaye piyasası araçlarının satışları: Pay senetleri dışında kalan araçların ihraç bilgileri.

Pay senetleri dışında kalan araçların ihraç bilgileri. Borsada işlem gören şirketler: Halka arz sonrası borsada işlem gören şirketlerin sayısı.

Halka arz sonrası borsada işlem gören şirketlerin sayısı. Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki şirketler: Kanun kapsamında değerlendirilen şirketlerin istatistikleri.

Kanun kapsamında değerlendirilen şirketlerin istatistikleri. Bakiyeli pay yatırımcı sayıları: Halka açık pay senetlerine yatırım yapan bireysel ve kurumsal yatırımcı sayıları.

Halka açık pay senetlerine yatırım yapan bireysel ve kurumsal yatırımcı sayıları. Yerli ve yabancı yatırımcı oranları: Sermaye piyasasında yerli ve yabancı yatırımcıların dağılımı. İHRAÇ VERİLERİ YATIRIMCILARA ALTIN DEĞERİNDE İPUCU VEREBİLİR SPK’nın ihraç verileri, yatırımcılar için piyasayı detaylı analiz etme fırsatı sunabilir. Özellikle şirketler stratejik adımlar atmadan önce bu verileri kritik bilgi kaynağı olarak kullanabilir. İlgili Haberler İhlas Holding hisse cezası ne zaman kalkacak? Tarih belli oldu