Servis ücretlerinde tarifeyi deldiler! Belirlenen fiyatın 3 katını talep ettiler

13 Eylül 2024 11:33 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 12:00

Öğrenci servis ücretleri tartışma konusu olmaya devam ediyor. İstanbul'da UKOME servis ücretlerine yüzde 16 zam uygulamasına rağmen bazı servis firmalarının belirlenen zamların çok çok üstünde rakamları talep ettiği ortaya çıktı. Özel Okul Velileri Platformu yetkilileri, okulların yüzde 80'inin UKOME'nin belirlediği fiyatları uygulamadığını açıkladı.

Devlet ve özel okullarda okul servis ücretleri netleşti! İstanbul, Ankara ve İzmir'de okul servis fiyatları zamlandı

Devlet ve özel okullarda okul servis ücretleri netleşti! İstanbul, Ankara ve İzmir'de okul servis fiyatları zamlandı

Okulların açılmasıyla servis ücretleri yeniden gündem oldu. İstanbul'da öğrenci servis ücretleri yüzde 16, Ankara'da yüzde 40, İzmir'de ise yüzde 20 zamlanmıştı. Ancak servis firmalarının bu zamların üstünde ücretler talep ettiği ortaya çıktı. Servisler özellikle UKOME'nin belirlediği ücreti 3'e katladı.

OKUL SERVİS ÜCRETLERİNDE FAHİŞ FİYATLAR

Habertürk'ün haberine göre, Özel Okul Velileri Platformu yetkilileri, okulların yüzde 80'inin UKOME'nin belirlediği fiyatların çok üstünde ücret talep ettiğini açıkladı.

UKOME'nin belirlediği fiyatın 2-3 katı ücretlerin istendiği yeni eğitim öğretim yılında öğrenci servis ücretleri yeniden tartışma konusu oldu. Öğrenci servis ücretlerine İstanbul'da İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından zam oranı yüzde 16 olarak belirlenmişti.

Öğrenci velileri tarafından özel okulların, yüksek maliyetli şartlara sahip ihaleler açtığı ve bunlar arasında makam aracı, çalışanları bedelsiz taşıma gibi şartların bulunduğu da ifade edildi.

YÜZDE 16 ZAM TAVANI AŞILDI

Okul Velileri Platformu'na göre, bazı servis firmaları UKOME'nin belirlediği fiyatın 2-3 katını talep ediyor.

İstanbul'daki servis aracı işletmecileri ise yedek parça, lastik, kasko, sigorta, tamir, akaryakıt ücretleri dolayısıyla yüzde 40 artış talep etmişti. Ancak UKOME zam oranını yüzde 16 yaptı. Böylece, İstanbul'da okul servis ücretlerinin geçen yıl 14 bin 486 lira olan 0-1 kilometrelerdeki servis ücreti 17 bin 379 liraya yükseldi. En uzak mesafe ücreti ise yapılan zam ile birlikte 40 bin 671 liraya çıktı.

Gelen son bilgilere göre UKOME'nin belirlediği fiyatları uygulayan özel okul sayısının çok az olduğu ortaya çıktı.

Yönetmelikte bu konu zorunlu olmadığı için, okullar istediği politikayı uygulamada serbest sayılıyor.